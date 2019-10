Mitos y realidades sobre el embarazo después de los treinta años

En referencia a que ya había llegado a los treinta años de edad y todavía no había concebido hijos, Eliana hablaba con su suegra: No sé qué esperan. Deberías apresurarte. Ya tienes treinta y si no tienes hijos ahora, no podrás embarazarte más adelante o te costará muchísimo .

Eliana escuchaba preocupada los comentarios de su suegra, pues recién se había casado, quería tener con su pareja un par de años para comprar una nueva casa y disfrutar de la pareja antes de la llegada de los hijos y también deseaba consolidarse en su nuevo empleo.

Eliana se sentía ansiosa y preocupada. Ahora se consideraba presionada a embarazase rápidamente, comprar una casa con su esposo y saltar al matrimonio y a la paternidad simultáneamente. Si bien todo eso estaba en sus planes, ella no quería sentirse turbada a tener que tomar decisiones a las apresuradas basándolas en el miedo a no poder tener hijos.

Fertilidad de la mujer

Si bien suena a como una realidad dramática, lo cierto es que un estudio realizado por los investigadores de las Universidades de Saint Andrews y Saint Edimburgo demostró que en promedio, las mujeres nacen con 300,000 óvulos potenciales, y que para la edad de 30 años una mujer cuenta en promedio con sólo 12 (¡36,000 óvulos!) Y que para los 40 años sólo tiene 3 (9,000) de los óvulos.

Ya era de público conocimiento que la fertilidad de la mujer disminuye con el tiempo. Pero ahora parece que el reloj biológico avanza más rápido de lo sabido. Este estudio no describe que si una mujer no tuvo hijos a los 30 ya no puede quedar embarazada, sino que hallaron la dramática caída de la cantidad de óvulos existentes desde los 20 a los 30.

Por otro lado, es también una realidad que el ritmo de decrecimiento de la fertilidad varía en cada mujer y que un embarazo después de los 30 es perfectamente posible, como se ve en la realidad, a menos que existan problemas de fertilidad en la pareja. También es factible que una mujer puede quedar embarazada hasta una vez iniciada la menopausia (edad promedio 49 y 50), particularmente durante los primeros meses dado que todavía puede haber ciclos menstruales, como de hecho ha ocurrido en ciertos casos.

Decisión de pareja

Planear la llegada de los hijos es un paso muy importante, y si bien familiares y amigos pueden dar su opinión basados en su genuino deseo por el bienestar de la pareja, es recomendable que la pareja, o la mujer visite a médico profesional especialista, ginecólogo o ginecóloga, quien basado en una evaluación profesional, ayudará a planificar la procreación de hijos de acuerdo a la circunstancias particular de cada pareja.

No deje que la presión familiar sea lo que les motive a tener hijos, sino su mutuo entendimiento y su capacidad de amar.