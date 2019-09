Nancy Gonzales Eastman: la latina detrás de The Panthers

Originaria de Chicago, Nancy es mexicoamericana de tercera generación. Proviene de una familia numerosa. Sus padres Joseph y Marcella Gonzales tuvieron siete hijos. Nancy se unió a la Fuerza Aérea y fue la primera en su familia en graduarse de la universidad. Estudió en la Universidad de Carolina del Sur, y luego decidió mudarse a Charlotte en donde se involucró con organizaciones sin fines de lucro, allí obtuvo su primer trabajo como recaudador de fondos de la ahora cerrada Conferencia Nacional para la Comunidad y Justicia ( NCCJ ).

Actualmente es consultora y trabaja como ejecutiva de cuentas de la radio en español de The Carolina Panthers.

La Noticia: ¿Cómo te involucraste con la NFL ?

Nancy: En el 2010 fui voluntaria en un almuerzo de la NFL y conocí a algunos jugadores retirados quienes preguntaron sobre quién podría ayudarlos a conocer la ciudad y a estar involucrarlos, antes de que la Convención Nacional Demócrata del 2012 llegara a Charlotte. Algunas personas sugirieron que hablaran conmigo. Desde entonces, me he involucrado más con el Capítulo Carolinas de los Jugadores Jubilados de la NFLPA y con mi experiencia en planificación de eventos, así como en recaudando fondos, me pidieron ayuda con sus eventos mensuales de networking y su fiesta navideña anual. He disfrutado trabajar con ellos, son muy amables y divertidos, disfruto muchísimo trabajar con ellos.

Como ejecutiva de cuentas de la radio en español de The Carolina Panthers, ¿cómo han logrado involucrar a la comunidad latina con el equipo?

La comunidad latina ha acogido este espectáculo deportivo. Se nos escucha en más de 13 estaciones en las Carolinas y se nos escucha en todos los países de habla hispana del mundo. Luis Moreno (el locutor de la radio) hace un campamento juvenil en México cada año y muchos de los niños usan ropa de Los Panthers ya que pueden escuchar los juegos en su idioma materno. Los Carolina Panthers fueron uno de los primeros equipos en reconocer que hay una gran base de fanáticos dentro de la comunidad latina.

¿Cómo pueden ponerse en contacto los fanáticos latinos con la radio en español de The Carolina Panthers?

Las redes sociales son una excelente manera de involucrarlos. Contáctenos en Twitter, Facebook o en Instagram. Jaime y Luis Moreno también presentan actualmente un podcast dos veces por semana llamado En la guarida con Los Panthers y responden preguntas enviadas previamente durante el programa pregrabado. Su aparición en la próxima reunión de networking les dará a sus fanáticos la oportunidad de conocerlos en persona, tomar fotos, obtener autógrafos y simplemente hablar de fútbol.

¿Dónde será la próxima reunión de networking?