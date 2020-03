Comunidad asiática se une a rechazo de nuevas trabas contra inmigrantes legales

El cambio de la regla de la carga pública de la Administración Trump comenzó oficialmente el 24 de febrero , implementando una prueba de inadmisibilidad para aquellos que solicitan las green cards , que analiza una serie de factores que incluyen ingresos, educación, salud, edad, habilidad con el inglés, entre otros. Este ajuste favorece a los ricos y hace que sea más difícil para las personas como padres mayores emigrar a Estados Unidos, para las comunidades asiáticoamericanas, esto es particularmente dañino para quienes no son de hogares ricos y tienen padres mayores con dominio muy limitado del inglés.

Ya es difícil para muchas familias inmigrantes buscar la ayuda que necesitan, con barreras idiomáticas y culturales y la falta de conocimiento sobre los sistemas de apoyo disponibles. Este cambio en la política administrativa aviva el miedo adicional en un clima ya antiinmigrante, lo que lleva a algunas familias a renunciar a la asistencia que tanto necesitan para ser elegibles , dijo Chavi Koneru, Director Ejecutivo de North American Asian Americans Together ( NCAAT ).

Confusión y desaliento

La confusión sobre el acceso de las familias inmigrantes a los beneficios públicos ha extendido un efecto escalofriante en la comunidad, lo que ha llevado a que algunos de los programas de beneficios sean dados de baja y muchos de los cuales no se consideran en la evaluación de la carga pública. La mayoría de los inmigrantes que están sujetos a la prueba de carga pública no son elegibles para los beneficios que cuentan bajo la regulación. El uso de beneficios por hijos de inmigrantes estadounidenses no se considera un factor negativo. Además, la determinación de carga pública no se aplica a refugiados, asilados, solicitantes o titulares de las visas U o T, solicitantes de Estatus de Protección Temporal ( TPS ), solicitantes de renovación de residencia o solicitantes de renovación de DACA .

Lo que hace el cambio de la regla de carga pública es duplicar la separación familiar al penalizar a los inmigrantes que ni siquiera han accedido a un programa de beneficio público. NCAAT se opone a este cambio de política.

Instamos a los miembros de la comunidad inscritos en los programas de beneficios a poner a sus familias primero y consultar con un experto antes de renunciar a los programas de ayuda , dijo Koneru.

Ricky Leung

North American Asian Americans Together

919-695-7187