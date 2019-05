En Carolina del Norte se reportaron más de 13,000 intentos de estafas de impostores

El robo de identidad, el fraude y los delitos informáticos son, lamentablemente, una rutina en nuestro mundo moderno. Casi dos de cada tres adultos a nivel nacional fueron víctimas de algún tipo de robo de sus datos personales, y más de 4 de cada 10 han lidiado con pagos fraudulentos en sus tarjetas de crédito.

Según el informe 2019 de la Comisión Federal de Comercio ( FTC ) y la Consumer Sentinel Network, el número de fraudes informáticos subió un 4 entre 2017 y 2018 .

Carolina del Norte fue el 15to estado con más casos de robo de identidad, y el 16to con más casos de fraudes con impostores (que se hacen pasar por autoridades, representantes de empresas, etc.). En promedio las familias estafadas perdieron 324 por timo, según el reporte.

La agente Shelly Lynch de la Agencia de Investigación Federal ( FBI ) dijo a La Noticia que existen varias formas cómo protegerse: no abrir correos electrónicos que no reconozca, nunca descargar archivos de fuentes desconocidas, igualmente no es recomendable anotar claves de cuentas bancarias o tarjetas en la billetera o celular.