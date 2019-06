Oficina del Alguacil de Henderson nombra enlace con la comunidad latina

Como parte del programas de acercamiento de la Oficina del Alguacil de Henderson, se nombró a Stephanie Barbosa como la nueva coordinadora de alcance y enlace con la comunidad latina, encargada de construir y mejorar las comunicaciones a través del alcance comunitario en el condado.

Stephanie nació en la Ciudad de México. Se mudó con su familia a Estados Unidos cuando ella tenía solo un año de edad, en busca de un futuro mejor.

Stephanie se inscribió en la Escuela Católica de Inmaculada, donde eventualmente aprendió a hablar inglés. Más tarde asistió a la Hendersonville High School, después de graduarse, comenzó a trabajar para un abogado local como secretaria y traductora. Allí, se empapó del sistema judicial y luego le ofrecieron un trabajo en la Oficina del Fiscal del Distrito.

La razón por la que se creó esta posición fue por el temor que tienen algunas personas de la comunidad inmigrante de reportar si son víctimas de un delito, porque piensan que tendrán problemas por ser indocumentados. Pero quiero decirles que no tengan temor, estamos aquí para ayudarles. Pueden llamarme, puedo ayudarles a hacer reportes si es víctimas de un delito, queremos encontrarles la justicia que se merecen, no estamos aquí ver si están aquí legalmente o no, queremos ayudar a todas las familias no importa la raza , dijo Stephanie a La Noticia.

Usted se puede comunicar en español con Stephanie Barbosa llamando por teléfono a su oficina, o

celular, o al correo electrónico.