Ofrecen clínica gratuita de vacunación móvil en Guilford

El Sistema Escolar de Guilford ( GCS ) en asociación con el Departamento de Salud del Condado ofrece una clínica gratuita de vacunación móvil. La clínica se llevará a cabo en la High Point Central High el sábado 24 de agosto .

La ley estatal exige que los alumnos de séptimo grado o en ascenso, tengan vacunas TDAP y MCV actualizadas. Sin las vacunas actualizadas, los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela.

Para ayudar a las familias a cumplir con este requisito estatal, GCS ofrecerá la clínica móvil de vacunación tanto para niños con seguro de salud (Medicaid, BCBS , United Health Care), como para estudiantes de séptimo grado o en ascenso que no tengan seguro de salud y que no hayan recibido sus vacunas TDAP y MCV que son requeridas por la ley. Si su hijo está asegurado, traiga su tarjeta de seguro al evento.

En la clínica, el distrito escolar, en asociación con Out of Out of The Garden y Mount Zion Greensboro proporcionarán bocadillos, productos y tarjetas de regalo gratis para un número limitado de familias.