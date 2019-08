Ofrecen talleres informativos para estudiantes latinos de secundaria y sus familias

Latin Americans Working for Achievement ( LAWA ) impartirá talleres informativos en universidades y escuelas de educación superior del área de Charlotte entre septiembre 2019 y marzo 2020 . Todas las sesiones están abiertas a los estudiantes latinos y sus familias.

Los talleres promueven que los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria y los capacitan para la entrada a la universidad, oportunidades vocacionales y otros programas profesionales. Se ofrecerá un refrigerio en todas las sesiones.

Para inscribirse

Los estudiantes que quieran participar en este programa se pueden inscribir llenando esta planilla.

Sobre LAWA

LAWA sirve a la comunidad de Charlotte desde hace más de 25 años. La misión de LAWA es impulsar la educación y calidad de vida de los latinos en la región de Charlotte. Los programas de LAWA brindan a los jóvenes latinos las herramientas y los recursos necesarios para convertirse en miembros conscientes, autosuficientes, integrados y participativos con la comunidad y fuerza laboral.

LAWA agradeció a sus colaboradores que hacen posible este programa, y ellos son: Central Piedmont Community College (CPCC), Charlotte-Mecklenburg School System ( CMS ), Communities in Schools, NC Community College System, Queens University of Charlotte, South Piedmont Community College, Union County Public Schools, Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y Wingate University.

La High School Series es patrocinada por subsidios de Duke Energy, Fifth Third Bank, Foundation for the Carolinas, PNC Bank y Wells Fargo.

Si dese más información sobre este programa o sobre LAWA puede escribir al correo electrónico: dnormandia@lawanc.org. También puede visitar la página de Internet: Latin Americans Working for Achievement