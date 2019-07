Organizaciones: Cancelar el asilo para personas que buscan refugio es ilegal e inmoral

La campaña Refugio para las familias , una iniciativa nacional para abordar y desarrollar un movimiento humano y unificado que responda a la difícil situación de los inmigrantes que vienen de Centroamérica a Estados Unidos, condena enérgicamente la nueva regla que negaría a los solicitantes de asilo el derecho a solicitar protección en nuestra frontera sur si no solicitan asilo en otro país a lo largo de su ruta a Estados Unidos.

Este es otro dictamen descaradamente ilegal y discriminatorio de un presidente que parece intentar acabar con nuestro sistema de asilo e infligir más dolor y sufrimiento a las personas que tienen razones legítimas para huir de su país , dijo Oscar Chacón, miembro ejecutivo de Refuge for Families y director ejecutivo de Alianza Américas, una red de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes latinoamericanos y caribeños que representan a más de 100,000 familias en todo Estados Unidos. Por ley internacional, las personas que temen por su seguridad deben tener la oportunidad de presentar su caso ante las autoridades de Estados Unidos .

Presidente pone trabas

Está claro para la mayoría de los observadores legales que el presidente no puede reescribir la ley del asilo y deshacer las leyes aprobadas por el Congreso.

El Congreso hizo explícito que los solicitantes de asilo no deben ser tratados de manera diferente en función de su punto de entrada o de dónde provienen. La prohibición de tránsito que se está discutiendo se aplica solo a la frontera sur y, al igual que el desafío en el litigio anterior sobre la prohibición del asilo, la administración carece de la autoridad legal para tratar a los solicitantes de asilo de manera diferente en función de dónde entraron o llegaron a Estados Unidos , dijo Stephanie Stephens de We Are All America.

Esta prohibición no solo afecta a los centroamericanos, sino también a los solicitantes de asilo de Asia, África y Oriente Medio, cuyos largos viajes los llevan hacia el corredor de Centroamérica y Estados Unidos , dijo Josh Hoyt, de la Asociación Nacional para los Nuevos Americanos ( NPNA ).

Derechos humanos

La nueva regla es un ataque contra los derechos humanos y debe detenerse , afirmó Yanely Rivas, Coordinadora de la Campaña Refugio para las Familias. América Central y México no son seguros para los migrantes, especialmente con la mayor criminalización de la movilidad humana y la militarización que presenciamos en toda la región. Además, las personas se enfrentan a la violencia y la discriminación si regresan a sus países de origen y, a menudo, se ven obligadas a volver a embarcarse en un peligroso viaje porque no tienen otra opción .