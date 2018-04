¿Cómo se ve el panorama electoral 2018 para América Latina?

Este año va a ser clave para la región latinoamericana, en total se llevarán a cabo elecciones en 9 países, pero más importante que eso, por la cantidad de población que tienen los países en la lista, más de la mitad de la población del continente acudirá a las urnas y elegirá nuevos representantes.



América Latina además de ser el origen de nuestras raíces como comunidad latina, es uno de los aliados más importantes de nuestro país históricamente, por lo cual los resultados obtenidos van a tener una gran incidencia en la estrategia que adopte Estados Unidos para los próximos años.



A continuación presentamos un cronograma electoral, detallando los elementos claves de las contiendas que ya tuvieron lugar, o que lo tendrán en los días restantes del 2018:



– El Salvador (4 de marzo)

El pasado 4 de marzo se celebraron las elecciones legislativas en El Salvador, donde se eligieron a los miembros del poder legislativo y de los concejos legislativos alrededor del país.



El partido conservador de derecha y nacionalista ARENA ganó la mayoría de los escaños (41.7%), mientras que en segundo lugar FMLN, partido progresista de izquierda, que ha ganado las elecciones presidenciales en los últimos dos períodos, sacó el 24.54% de los escaños del congreso.



– Cuba (11 de marzo)

Estas van a ser las primeras elecciones en la historia de cuba desde la Revolución de 1959 que depuso a Batista, en la que un Castro no va a ser candidato y el poder va a pasar, por lo menos en los papeles, a otras manos, por lo cual es uno de los eventos del año a los que se le va a prestar más atención.



Las elecciones en Cuba todavía no son libres, el voto no es directo, el presidente es elegido por el parlamento. La gente vota por el parlamente pero no existe libertad en las postulaciones electorales, todos los candidatos son controlados directamente por el estado, por lo cual a pesar de cambiar de cabeza de gobierno, se estima que se mantendrá una línea política similar a la que ha estado implementando e los últimos años Raúl Castro, con muchas limitaciones sociales y control estatal pero una paulatina apertura económica al mundo.



Además de esto, ya se sabe que el sucesor de Raúl Castro será su actual Vice-Presidente, Miguel Díaz-Canel, y tomará el poder el próximo 19 de abril que es el dais que oficialmente se conformará la Asamblea Nacional tras los recientes resultados electorales, por lo que si bien las elecciones son simbólicas en gran medida, la salida oficial de los Castro del poder va a dejar muchísimo espacio para expectativas sobre cómo va a manejar Díaz-Canel las cosas de ahora en adelante.



– Costa Rica (1 de abril)

La primera vuelta fue realizada el 4 de febrero pero 1 de abril se definió el nuevo presidente de la nación centroamericana. El ganador por un 60% de los votos fue Carlos Alvarado, politólogo, periodista y ex ministro de trabajo y seguridad social, representante del partido socialdemócrata Acción Ciudadana; y en segundo lugar quedó Fabricio Alvarado, diputado y cantante cristiano, que quedó de primero en la primera vuelta.



Mientras que Carlos Alvarado hizo una candidatura progresista, a favor entre otras cosas de la legalización del matrimonio gay, Fabricio Alvarado basó su mensaje de campaña en la promesa de la protección de los valores tradicionales.



Carlos Alvarado, 38 años, centro-izquierda y globalista, tras la victoria a principios de mes, llamó a organizar un gobierno de unidad para luchar contra los índices de homicidio en su país y el riesgo de déficit al que se enfrentan en el corto plazo.



– Paraguay (22 de abril)

E próximo domingo 22 de abril tendrán lugar las elecciones generales de Paraguay, eso quiere decir que se elegirá presidente, vice-presidente, representantes del poder legislativo y gobernadores.



Por lo pronto la mayoría de las encuestas dan como ganador a Mario Benítez, representante de ANR-PC (Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado), militar de carrera y con tendencia conservadora y nacionalista. Ha recibido duras críticas porque su padre fue secretario privado de Alfredo Stroessner, dictador paraguayo que ejerció su poder desde 1954 hasta 1989.



El candidato que le pisa los talones a Benítez es Efraín Alegre, abogado, ex senador de Paraguay y ex ministro de Obras Públicas y comunicaciones. Representante del Partido Liberal Radical Auténtico (el partido de mayor oposición a la dictadura de Stroessner), con tendencia liberal y progresista.



La realidad es que entre ambos candidatos no hay muchos puntos de diferencia en las encuestas, así que la predicción de los resultados reales de las urnas pueden variar a las proyecciones que se tienen hasta el momento.



– Venezuela (20 de mayo)

Si bien esta es la fecha pautada hasta el momento, hay varios motivos por los cuales cabe poner en duda que se lleven a cabo. Este año debe renovarse al presidente de Venezuela, sin embargo, como resultado de la presión internacional que se ha ejercido sobre la dictadura de Nicolás Maduro y las amenazas de no reconocer los resultados, estas podrían ser pospuestas.



La oposición, que ha intentado entrar en negociaciones con el gobierno desde hace varios años, este año por primera vez se negó a participar en estas elecciones, ya que sin hacer un cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral, y elegir ciudadanos sin vínculos a partidos políticos tal y como expresa la constitución venezolana, participar funcionaría exclusivamente como un mecanismo de legitimación al candidato de gobierno.



Las últimas elecciones que se han realizado en Venezuela han sido duramente cuestionadas nacional e internacionalmente por temas asociados a fraude. Recientemente se realizó La Cumbre de las Américas en Perú, a la cual Nicolás Maduro no fue invitado, y en donde casi todos los jefes de estado, rechazaron vehementemente la celebración de estas próximas elecciones bajo las actuales condiciones.



Sin reconocimiento internacional, la situación en Venezuela se va a poner aún más complicada, tomando en cuenta la deuda externa del país latinoamericano, y las complicaciones tanto para obtener créditos internacionales como para emitir pagos a las que se enfrentan desde que la comunidad internacional conformada por países como Estados Unidos, Canadá, Suiza o Panamá, han tomado decisiones coercitivas en contra de las principales cabezas del régimen venezolano.



– Colombia (27 de mayo)

El pasado mes de marzo se llevaron a cabo elecciones legislativas en Colombia, en las cuales el partido con más votos resultó ser el Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe y único partido declarado formalmente en contra de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, aprobados por el gobierno de Juan Manuel Santos.



En las encuestas se encuentran a la cabeza 3 candidatos:



1) Iván Duque: senador globalista de centro-derecha, autor publicado y representante del Centro Democrático. Actualmente se encuentra siendo investigado por sus vínculos con Odebrecht.



2) Gustavo Petro: político tradicional de izquierda y nacionalista, ex guerrillero del M-19 en los años ochenta, ex alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 y representante del partido Movimiento Colombia Humana’



3) Sergio Fajardo: matemático, ex alcalde de Medellín que redujo los índices de violencia de la ciudad a un punto histórico, político de centro y representante de la Coalición Colombia que apoya el mantenimiento de los acuerdos de Paz de Santos y Las FARC.



– México (1 de julio)

Se llevarán a cabo elecciones presidenciales y legislativas, donde además de elegirse presidente y vice-presidente, deben designarse 128 miembros del senado y 500 diputados a nivel nacional.



Según un sondeo de encuestas realizo por el periodista Kiko Llaneras, los 3 candidatos que lideran la intención de voto hasta el momento son:



1) Andrés Manuel López Obrador (AMLO): con un 37%, es un candidato nacionalista y de izquierda tradicional, que empezó su carrera con el PRI pero fundó su propio partido, MORENA, en el 2011. Fue Jefe de Gobierno de Distrito Federal en el período 2000-2005 y esta es la tercera vez que se postula a presidente.



2) Ricardo Anaya Cortés: con un 27% es el candidato de Partido Acción Nacional (PAN), democracia cristiana de derecha y globalista. Es el candidato que más crece a medida que se retiran o pierden apoyo los candidatos independientes, y según varias proyecciones de centros de análisis como The Economist, tiene grandes oportunidades de hacerse con la contienda electoral.



3) José Antonio Meade: con un 25%, representante de una alianza de partidos entre los cuales se encuentra el PRI, el partido que más ha gobernado en la historia mexicana y que actualmente se encuentra en la presidencia a través de Peña Nieto, de derecha, humanista y globalista, y que ejerció hasta el 2015 como secretario de relaciones exteriores.



Algo importante sobre el panorama en México es que el margen de error de las encuestas en este momento ronda alrededor de los 11 puntos, por lo que si bien los medios y los analistas pintan el panorama de esta manera, los resultados pudiesen distar mucho de lo que se está viendo en estos momentos.



– Brasil (7 de octubre)

Son elecciones generales así que además de elegir presidente y vice-presidente, s elegirán a los representantes de todo el congreso a nivel nacional, a los gobernadores de todas las provincias y a las asambleas legislativas estatales.



Brasil es una de las elecciones más importantes de la región porque es el país más poblado de América Latina, pero gracias al entramado de corrupción que inició en toda la región con el escándalo de Odebrecht, los resultados van a verse gravemente afectados. Los candidatos posicionados a ganar las presidenciales en las encuestas son:



1) Lula Da Silva: El ex presidente del Partido de los Trabajadores, de izquierda, sindicalista y globalista, se encuentra a la cabeza con intención de voto alrededor del 34%. Sin embargo, el pasado 7 de abril fue encarcelado por corrupción e inhabilitado políticamente, por lo que no participará en la contienda, dejando así vía libre a posicionarse al segundo candidato en las encuestas, a menos que su partido pueda proponer otra opción que conquiste el voto brasileño.



2) Jair Bolsonaro: Militar de carrera, extrema derecha y nacionalista. Jair Bolsonaro pertenece a una familia que ha estado muchísimo tiempo metida en la política brasileña, dos de sus hijos ocupan cargos elegidos popularmente en la actualidad, es un defensor de la política estadista de la dictadura militar de los años setenta y propone acabar con la delincuencia con mano dura, garantizando el libre porte de armas y dando carta a la policía para asesinar delincuentes si así lo considerasen necesario. La intención de voto medida antes del arresto de Lula de Bolsonaro, rondaba alrededor del 16%.



Todavía queda tiempo, pero con la decisión judicial sobre Lula Da Silva todavía es difícil poder hacer predicciones sobre los resultados electorales, incluso aunque se hiciesen nuevas mediciones en el momento, falta que los partidos brasileños tomen varias decisiones que van a alterar por completo el panorama.



– Perú (7 de octubre)

Son unas elecciones pequeñas porque se elegirán exclusivamente gobernadores y alcaldes en todos los municipios del país, pero es importante recordar que además del presidente, estas son las figuras más importantes que representan al poder ejecutivo.



Perú se encuentra en un momento político turbulento tras la renuncia de Pablo Pérez Kuczynski, presidente de Perú elegido en julio de 2016 tras verse arrastrado también por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Actualmente su primer vice-presidente se encuentra ejerciendo como presidente, pero PPK solicitó que se volviera a llamar a elecciones, y como resultado de este escándalo, el fujimorismo ha recobrado fuerzas tras la perdida de Keiko en las últimas elecciones, por lo que se podrían ver elecciones presidenciales muy pronto.