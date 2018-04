¿Para qué votar si al final las cosas van a seguir igual?

En numerosas ocasiones he oído a nuestra gente quejarse sobre los malos gobiernos y las leyes que no favorecen a la comunidad. Cuando usted les pregunta si ellos han votado en las elecciones, la mayoría contesta que “no” y dan diferentes pretextos para no haberlo hecho.

Una de las excusas que he escuchado con frecuencia y quizás le sea familiar a usted es: “¿Para qué votar?, si ya sabemos que las cosas no van a cambiar, todo sigue igual, nos imponen las mismas leyes y nunca se hace nada”. Déjeme decirle que las cosas seguirán igual porque tanto usted como millones de otras personas piensan igual y se cruzan de brazos.

Las cosas cambian cuando miles de personas se unen en una sola voz, diciendo lo mismo.

Eso es el voto, usted se está uniendo a miles y miles de otras personas que quieren lo mismo, pero si su voz falta y la de los otros también, entonces no hay voz, sino un profundo silencio. Hay un famoso refrán que dice: “el que calla otorga”.

La segunda excusa más escuchada: “Mi voto no cuenta, yo solo soy una persona, ¿qué puede hacer un voto para elegir a alguien o cambiar las leyes?”. Como dije antes, su voto es igual a su voz, la cual dice si a un asunto o dice no. Cuando usted no vota, es como que está permaneciendo callado y al estar callado no se produce ninguna acción, entonces otros deciden por usted y no siempre lo que eligen otros es lo mejor para usted y su familia.

Tercera excusa: “Estoy trabajando y al salir tarde del trabajo, no me dio tiempo para llegar”. Quiero decirles que el voto es un deber de todo ciudadano, el jefe o la compañía, debe darle a usted el tiempo para ir a ejercer el voto. Y hoy en día las urnas electorales se abren unos días antes del día general de votaciones. Esto se llama voto temprano.

Este próximo mes de mayo tendremos las elecciones primarias por todos los candidatos de los partidos tanto Republicanos como Demócratas en Carolina del Norte, incluyendo a los candidatos que están corriendo para cargos locales como alguaciles.

Muchos me han preguntado sobre qué es esto de primarias, bueno es simplemente una eliminatoria; como cuando se juega el fútbol, hay muchos equipos jugando, pero se comienzan a eliminar los equipos hasta quedar solo dos para la final. En las votaciones esto se llama Primarias, donde los votantes van a las urnas a votar por los candidatos y los que salen electos con más votos, esos siguen corriendo hasta que por fin solo quedan dos; uno por el Partido Republicano y otro por el Partido Demócrata, y esos dos llegan a las votaciones generales y uno de ellos será el ganador o la ganadora.

Las elecciones primarias son sumamente importantes, tanto como las generales, si usted es un votante debe de ir a las primarias, usted tiene que levantar su voz y decir a quien quiere como líder en su condado, en su ciudad y en la nación. Si usted necesita saber más de cómo votar, sobre los candidatos o los cargos que se disputan, u otros detalles, visite la página web de la Junta de Elecciones de Carolina del Norte.