Persona de servicio comunitario del año: Wendy Mateo-Pascual

Wendy Mateo-Pascual es la fundadora y consultora principal de CrossWays Consulting, una firma enfocada en Empoderar y conectar personas y comunidades. Ella es originaria de la República Dominicana y ha vivido en el área de Charlotte por 16 años.

Recibió una licenciatura en periodismo y comunicación social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un postgrado en Desarrollo Comunitario de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente se encuentra en su primer año de su Certificado de Posgrado en Gestión Urbana en la UNC Charlotte.

Wendy es una líder comunitaria experta en organizaciones sin fines de lucro, desarrollo de liderazgo, compromiso cívico, empoderamiento de las mujeres, integración de inmigrantes y creación de conecciones.

Su pasión por el cambio social y la transformación de la comunidad la había llevado a participar en cientos de iniciativas comunitarias en la República Dominicana y aquí en la Región de Charlotte.

Es cofundadora de Camino Community Center en Charlotte y fue su directora ejecutiva durante diez años. En ese papel, fue una pieza clave en el desarrollo del Centro de Salud Bethesda, una clínica de salud gratuita y programas relacionados enfocados en promover la salud y el bienestar. Y You Are Not Alone , un programa comunitario de tratamiento y educación de salud mental para inmigrantes latinos de bajos ingresos.

También es cofundadora de University City Family Zone, The Latino Clergy Faith and Health Coalition y El Puente Hispano en Concord.

Ella es la presidenta del Comité de Participación Cívica Latina, miembro del Consejo Comunitario de Green Light Fund Charlotte, creadora y facilitadora del Programa de Participación Cívica Latina y Co-creadora con Civic Canvas del Programa de Desarrollo de Liderazgo Latino Close the Gap.

Wendy ha estado casada con su mejor amigo y apoyo, Eliseo Pascual, durante 21 años, y tienen tres inteligentes y enérgicos hijos.

Latin American Excelente Awards

Siete miembros distinguidos de nuestra comunidad serán reconocidos por sus logros en el 2019 en una gala que se llevará a cabo el sábado 5 de octubre en el Sheraton Charlotte Hotel de Charlotte.

Este será la vigésima primera edición de la gala de los Latin American Excelente Awards organizada por La Noticia, el periódico en español más grande de Carolina del Norte.

Lo recaudado en los Excelente irá a beneficio del fondo de becas de la Fundación La Noticia, cuya misión es otorgar becas a estudiantes latinos para que vayan a la universidad.

¿Está interesado en asistir a la Gala de Premios Excelente?

Para comprar sus boletos visite la página: Excelente Awards Charlotte

También puede comprar sus boletos llamando a Ale Rosales al 704-568-6966 x 105