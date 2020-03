En medio de esta situación inédita, tenemos que ver como transformar lo que sucede en este momento. No nos conectemos con lo que no podemos cambiar, más bien debemos agradecer que estamos vivos, que respiramos. Detengámonos por un minuto en nosotros hoy y ahora no en el futuro que no conocemos. No corramos e intentemos cruzar el puente hasta que lo veamos cuidemos de nosotros y nuestras familias. Y mientras ese puente aparece dediquémonos a crear en la vida, a aprender algo nuevo y a cocinar esta receta que les va a encantar.

Ingredientes

2 Plátanos maduros

Jamón de tu preferencia

Queso de tu preferencia

Preparación

Partir los plátanos por la mitad. En una olla profunda agregar suficiente agua y cuando este hirviendo agregar los plátanos con la concha y cocinarlo por unos 20 minutos. Retirarlos del agua y dejarlos enfriar.



Quitarles la cáscara o concha de los plátanos, colocarlos sobre papel film, cubrirlos con el mismo papel y con un rodillo aplanarlos suavemente hasta hacer un rectángulo perfecto.

Rellenar con jamón y queso de tu preferencia y enrollar con cuidado hasta obtener un brazo gitano. En papel de aluminio untando con un poco de mantequilla, llevar al horno caliente a 350°F por 10 minutos. Desenrollar y cocinar hasta dorar por encima.

¡Prepara esta receta, disfrútala y sobre todo quedate en casa!

Rhaiza Carreño

Organizadora de eventos: planeamos, diseñamos y producimos fiestas temáticas, bodas, banquetes y eventos corporativos.

Sígueme en Facebook en: Fusión de sabores internacionales