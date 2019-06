Por primera vez mexicanos son menos de la mitad de los indocumentados en Estados Unidos

La cantidad de inmigrantes mexicanos no autorizados en Estados Unidos disminuyó tanto en la última década, que ya no son la mayoría de los que viven en el país ilegalmente, según las nuevas estimaciones del Centro de Investigación Pew basadas en datos del gobierno. Para el 2017 , había 10.5 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, incluyendo 4.9 millones de mexicanos.

La disminución en originarios de en México fue el factor más importante en la reducción de la población general de indocumentados en Estados Unidos, que en el 2017 fue 1.7 millones por debajo de su máximo de 12.2 millones del 2007 .

¿A qué se debe?

La cantidad de inmigrantes mexicanos no autorizados se redujo porque salieron más de Estados Unidos de los que llegaron. Los mexicanos siguen siendo un porcentaje mucho mayor de todos los inmigrantes no autorizados que los de cualquier otro país de origen. Pero su participación del 47 de indocumentados en Estados Unidos en 2017 representó menos de la mayoría por primera vez, desde el comienzo de una larga era de crecimiento de la inmigración indocumentada hace medio siglo. Ese aumento comenzó después de la aprobación de una importante revisión de la política de inmigración en 1965 , que impuso los primeros límites a la inmigración de los países del hemisferio occidental, incluido México, y coincidió con el fin del programa Bracero que permitió a los trabajadores agrícolas temporales de México trabajar legalmente en Estados Unidos.

Arrestos

La cantidad de inmigrantes mexicanos no autorizados ha disminuido en 2 millones desde su máximo de 6.9 millones en 2007 y fue menor en el 2017 que en cualquier año desde el 2001 . Del mismo modo, la cantidad de detenciones de mexicanos en la frontera de Estados Unidos también ha disminuido durante la década. De hecho, las detenciones de no mexicanos superaron a las de los mexicanos en los últimos tres años fiscales, según las estadísticas federales.

Ahora llegan con visa

A medida que disminuía el número de mexicanos, aumentaban los inmigrantes no autorizados de otras partes del mundo. Hubo 5.5 millones de indocumentados no mexicanos en 2017 , en comparación con 5.3 millones en 2007 . El número no mexicanos también aumentó del 2016 al 2017 , compensando el declive de los mexicanos. Como resultado, la población general de inmigrantes no autorizados no cambió estadísticamente en el 2017 respecto al año anterior.

La disminución de inmigrantes no autorizados provenientes de México y el aumento de personas en otras partes del mundo es una señal de un cambio en la forma en que los recién llegados a esta población ingresan al país. Una creciente proporción de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos no cruzan ilegalmente la frontera, pero probablemente llegan con visas legales y sobrepasan su fecha de salida requerida. Según el análisis del Centro de Investigación Pew, estos inmigrantes han constituido una gran mayoría de llegadas de inmigrantes no autorizados desde el 2010 .

La estimación del Pew sobre los indocumentados incluye a 1.5 millones o más de personas que tienen permiso temporal para permanecer en Estados Unidos, pero que podrían ser deportadas por cambios en la política del gobierno. En el 2017 , incluyeron a unas 320,000 personas de 10 países con Estatus de Protección Temporal ( TPS ), unos 700,000 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y un número creciente de personas que han solicitado asilo y están a la espera de un fallo.

Más inmigrantes legales

A medida que la cantidad de inmigrantes no autorizados se redujo en un 14 del 2007 al 2017 , la población de inmigrantes legales de Estados Unidos siguió creciendo. Durante este período, la población de inmigrantes legales en Estados Unidos (ciudadanos y no ciudadanos, con visas permanentes y temporales) aumentó en casi a 35.2 millones.

Los inmigrantes no autorizados fueron el 23 de los 45.6 millones de las personas nacidas en el extranjero que vivían en Estados Unidos en el 2017 .

A pesar de la disminución durante la década, el número de inmigrantes no autorizados en el 2017 fue el triple de los 3.5 millones registrados en 1990 .

Asia y Centroamérica

El número de inmigrantes no autorizados aumentó durante la década 2007 – 2017 de dos regiones de origen: Asia y Centroamérica. Las cifras disminuyeron en la última década en: Sudamérica y las regiones combinadas de Europa y Canadá.

Como reflejo del crecimiento de inmigrantes no autorizados de Centroamérica se incluyeron a las tres naciones del Triángulo del Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras, una tendencia que también se muestra en el aumento de las detenciones de personas de esos países en la frontera. India y Venezuela también tuvieron aumentos en sus poblaciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos en la última década.