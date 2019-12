Presentan libro que ofrece historias inspiradoras para las familias latinas

La conocida líder comunitaria de Carolina del Norte, Maudia Meléndez, lanzó su primer libro el 4 de diciembre . Bajo el título El encuentro que me transformó , esta obra es un compendio de historias inspiradoras y mensajes de esperanza, que la autora ha compilado durante su ministerio pastoral y su trabajo con la comunidad que se extiende por más de 30 años.

A lo largo de sus 148 páginas, esta obra nos invita a realizar un recorrido de 30 días para descubrir historias y enseñanzas para tener una vida victoriosa. El encuentro que me transformó se puede leer como un libro devocional, sus 30 capítulos están diseñados para ser leídos uno por día. Cada capítulo está precedido de un versículo de la Biblia, la historia de un personaje que logró vencer la adversidad, un pensamiento clave que expone una reflexión sobre la historia junto con una aplicación práctica para la vida diaria, y se concluye con una oración.

A través de mi trabajo con la comunidad latina por más de tres décadas me he encontrado con un problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres: la incertidumbre, esta se presenta de muchas maneras cuando no sabemos cómo enfrentar los desafíos de la vida. A veces es provocada por el miedo, por la enfermedad, la infidelidad, la inestabilidad económica, los problemas con los hijos, o por el dolor de perder a un ser querido. Como respuesta en muchas ocasiones podemos caer en el desánimo o incluso la depresión. Por eso escribí este libro, pues existen historias inspiradoras de mujeres que pudieron enfrentar diferentes situaciones, que si bien al principio parecía que eran insuperables, al final pudieron encontrarse con ellas mismas, y tomaron la decisión de aferrarse de la mano de Dios para salir victoriosas , aseguró la autora a La Noticia.

Historias inspiradoras

El encuentro que me transformó contiene relatos extraídos de la Biblia, de mujeres contemporáneas destacadas, de testimonios de personas que han interactuado con la autora, así como de sus propias anécdotas personales.

Espero que cuando leas este libro te encuentres con alguna historia que sea parecida a la tuya, de personas que enfrentaron circunstancias como las que tú estás sufriendo, y entonces aprenderás la manera en que tú también puedes salir triunfante y vencedora, no importa cuál sea la situación, te darás cuenta de que no hay desafío en tu vida que no se pueda resolver, aprenderás a no darte por vencida, no importa cuán grande sea tu incertidumbre , agregó Meléndez.

Sobre la autora

Durante más de tres décadas Maudia Meléndez ha servido a miles de familias latinas en las Carolinas mediante su ministerio pastoral y en la organización Jesus Ministry. Adicionalmente, es la presidenta de la Federación de Iglesias Cristianas de Carolina del Norte, ha participado en múltiples encuentros con legisladores y figuras políticas en el capitolio estatal y Washington DC, en donde ha abogado en favor de las familias inmigrantes y por una reforma migratoria.

Su pasión por el evangelio y por el servicio a la comunidad latina le han generado múltiples reconocimientos estatales, incluyendo el premio Excelente de la Fundación La Noticia.

La pastora Meléndez ha sido oradora en múltiples iglesias y foros estatales, incluyendo grupos empresariales como LatinaCon en Carolina del Norte. Igualmente ha lanzado varias campañas locales y estatales para diferentes causas, siempre en favor de los más necesitados.

El encuentro que me transformó

Para más información sobre el libro, o si desea adquirirlo, puede llamar al: 704-606-9996.

Busque en Facebook.com: El Encuentro Que Me Transformó.

También puede enviar un mensaje a: Maudia Melendez

Igualmente puede escribir al correo electrónico: Elencuentroquemetransformo@gmail.com