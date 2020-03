Presentan proyecto de ley que busca ayudar a inmigrantes y refugiados

En un paso que podría hacer que la ciudadanía sea una realidad para millones de residentes elegibles, la Asociación Nacional para Nuevos Americanos ( NPNA ) y sus organizaciones miembros: la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts ( MIRA ) y la Coalición de Inmigrantes de Florida ( FLIC ), se unieron al senador Ed Markey (Demócrata de Massachusetts) al anunciar el 9 de marzo la introducción del proyecto de ley llamado New Deal for the New Americans Act of 2020 ( NDNA ) en el Senado.

Sabemos que las familias inmigrantes quieren la oportunidad de contribuir a sus comunidades y mantenerse a sí mismas y a sus seres queridos. El New Deal for New Americans Act brinda la oportunidad no solo de sobrevivir en Estados Unidos, sino también de prosperar por completo. Es una visión clara de cómo se ve un sistema de inmigración humanitario y acogedor, incluido el apoyo integral para las necesidades legales, económicas y lingüísticas. La legislación promueve y apoya la inclusión de inmigrantes y refugiados, así como coordina los esfuerzos de los gobiernos federales, estatales y locales para garantizar la integración social, económica y cívica de los inmigrantes y refugiados , dijo el senador Markey.

En qué consiste

El proyecto de ley se compromete con los problemas que marcan la diferencia en la vida de los inmigrantes, como la financiación del desarrollo de la fuerza laboral y los programas de aprendizaje del idioma inglés, el acceso a la justicia y el debido proceso a través de servicios legales, y asegurar que los refugiados vulnerables reciban la ayuda que necesitan una vez que lleguen a Estados Unidos.

Basado en lo mejor de nuestra moral y principios, el proyecto de ley es una guía proactiva y aspiracional para expandir el acceso a la ciudadanía y el refugio, aumentar nuestra prosperidad compartida a través del desarrollo de la fuerza laboral y los programas de aprendizaje del idioma inglés, y garantizar que nuestras comunidades tengan el debido proceso y justicia , dijo Diego Iñiguez-López, Gerente de Políticas y Campañas de NPNA.