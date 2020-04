El presidente, Donald Trump, anunció la noche del 21 de abril en su cuenta de Twitter que suspenderá temporalmente la inmigración al país, en respuesta a la pandemia del COVID-19 , con la intensión evitar que los inmigrantes quiten el trabajo a los estadounidenses, sin ofrecer datos sobre los cuales basará esta medida, ni más detalles.

A la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, ¡firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos! , aseguró Trump.

Fuertes críticas

El mal manejo del presidente Trump de la pandemia de COVID-19 lo está llevando a tweets desesperados a altas horas de la noche, en un momento en que miles de personas continúan muriendo. El llamado a terminar con la inmigración no es más que un intento transparente de culpar a los inmigrantes para aumentar sus índices de aprobación rezagados , dijo Nancy Flores, subdirectora de The National Partnership for New Americans ( NPNA ).

Según un reciente estudio de Migration Policy Institute, los inmigrantes están sobrerrepresentados, en comparación con su participación en la población general, en ocupaciones que luchan contra la pandemia de COVID-19, especialmente la atención médica (19), la manufactura (26) y la agricultura (27).

Los trabajadores esenciales están ayudando al país a superar esta crisis y serán críticos a medida que reconstruimos juntos. Para que la economía se mueva nuevamente y ayude a todos los estadounidenses, debemos comprometernos en políticas sanas de salud pública, no en señalar con el dedo y culpar , concluyó Flores.

