Prevenga peligrosas infecciones ¿Cómo guarda los alimentos en su casa?

Almacenar adecuadamente los alimentos puede evitar que usted y otras personas se enfermen por microorganismos como la Salmonella, E. coli y C. botulinum, éste último provoca botulismo.

Estos consejos de almacenamiento pueden ayudarle a evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos.

No pierda tiempo

Refrigere o congele inmediatamente los alimentos perecibles. Se deben colocar los alimentos que requieren refrigeración en el refrigerador tan pronto como llegue a casa.

Siga la regla de las dos horas : nunca permita que carne, ave, mariscos, huevos, productos u otros alimentos que requieran refrigeración permanezcan a temperatura ambiente por más de dos horas (una hora si la temperatura ambiente es sobre 90°F). Esto también se aplica a alimentos como sobras, cajitas para las sobras y alimentos para llevar.

Al almacenar alimentos, no llene el refrigerador tan apretado que no pueda circular aire.

Aparatos a temperaturas adecuadas

Mantenga la temperatura de su refrigerador a 40°F (4°C). La temperatura del congelador debe ser 0°F (-18°C). Verifique periódicamente las temperaturas con un termómetro.

Alimentos descompuestos

Se debe desechar cualquier alimento que se vea o huela sospechoso. El moho es una señal de descomposición. Éste puede desarrollarse incuso en condiciones de refrigeración.

El moho no es una amenaza principal para la salud, pero puede hacer que los alimentos sean poco apetecibles. La práctica más segura es desechar los alimentos que tengan moho.

Marine dentro del refrigerador

Las bacterias se pueden multiplicar rápidamente en alimentos que se dejan marinando a temperatura ambiente. Nunca vuelva a usar líquido de marinado como salsas, a menos que lo hierva primero.

Limpie el refrigerador en forma regular

Esto ayuda a reducir la proliferación de la bacteria Listeria y evita que los goteos de la carne que se descongela permitan que las bacterias de un alimento se propaguen a otro.

Mantenga cubiertos los alimentos

Almacene los alimentos refrigerados en recipientes cubiertos o bolsas de almacenamiento selladas y verifique diariamente que las sobras no estén descompuestas. Almacene huevos en su caja dentro del refrigerador, en lugar de la puerta, donde la temperatura es mayor.

Verifique las fechas de vencimiento

Si ha pasado la fecha de vencimiento de un alimento, deséchelo. Si no está seguro o si el alimento parece cuestionable, deséchelo.

El congelamiento no reduce los nutrientes

Hay pocos cambios en el valor proteico de los alimentos durante el congelamiento.

La quemadura por congelamiento no significa que los alimentos no sean seguros, es un asunto de la calidad de los alimentos, no de su seguridad. Se presenta en la forma de manchas parecidas al cuero de color gris o café en los alimentos congelados. Se puede producir cuando no se envuelven completamente los alimentos en paquetes herméticos, provocando manchas secas en los alimentos.

En caso de que se corte la electricidad

En caso de que se corte la electricidad, mantenga cerradas las puertas del refrigerador y del congelador tanto como sea posible. El refrigerador mantendrá fríos los alimentos durante aproximadamente cuatro horas si se mantiene cerrado. Un congelador lleno mantendrá una temperatura adecuada por aproximadamente 48 horas si permanece cerrada la puerta.

Verifique las latas

El daño de las latas es evidente por la hinchazón, filtración, perforaciones, agujeros, grietas, oxidación extensa o aplastamiento o abolladura de tal magnitud que evita amontonar o abrir las latas con un abrelatas de rueda manual. La pegajosidad en el exterior de las latas puede indicar una filtración. Se debe devolver las latas recién compradas que parezcan tener filtraciones con el fin de obtener un reembolso o cambio. De lo contrario, deseche las latas.

Otros consejos

No almacene alimentos, como papas y cebollas, bajo el fregadero. Las filtraciones de las tuberías pueden dañar los alimentos. Almacene papas y cebollas en un lugar fresco, obscuro y seco.