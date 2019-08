Estudio: Proyectan agresivo aumento de casos de diabetes en Carolina del Norte

Un nuevo estudio proyecta que Carolina del Norte se ubicará en el puesto 12 a nivel nacional con mayor cantidad de casos de diabetes en el año 2030 , lo que afectaría al 16.2 de su población.

La organización PsyDPrograms publicó el 15 de julio el estudio The Rise of Diabetes in America by 2030 con datos del Institute for Alternative Futures, la Asociación Americana de Diabetes y los CDC .

Para el año 2018 se estimó que en Carolina del Norte el 11.4 de la población tenía diabetes, sin embargo el estudio proyecta que si se mantienen las tendencias de alimentación y estilo de vida actuales, esta cifra subirá al 16.2 para el año 2030 , esto equivale a un aumento del 38.6.

En cuanto a la proyección de ciudades con más casos de diabetes en la siguiente década, Charlotte se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional, solo por debajo de Miami y Nueva Orleans.

En la actualidad la incidencia de diabetes es considerada como una epidemia que afecta a 30 millones de estadounidenses y le cuesta al país más de 300,000 millones al año.

La diabetes puede causar una reducción en la calidad de vida, daños psicológicos, amputación de extremidades y, en última instancia, muerte prematura, según los autores del estudio.

1 de cada 10 latinos

Según el reporte anual Americas Health Ranking de la United Health Foundation, el número de latinos que viven en Carolina del Norte con diabetes se duplicó entre los años 2016 y 2018 .

Mientras el porcentaje de la población latina adulta (todas las razas) que informaron que un profesional de la salud les había dicho que tenían diabetes (excluyendo prediabetes y diabetes gestacional) fue de de 4.1 en el 2016 , esta cifra llegó a 9.3 en el 2018 , sin embargo advierten que existen muchos latinos que padecen esta condición y no lo saben sino hasta cuando desarrollan problemas de salud graves.

Cualquier persona puede desarrollar diabetes, pero es más común en quienes tienen sobrepeso, son físicamente inactivos, mayores de 45 años, tienen historial familiar de la enfermedad, o madres que tuvieron diabetes durante el embarazo.

En cuanto a factores de riesgo, Carolina del Norte está entre los 17 estados del país con más problemas de sobrepeso y obesidad, según un estudio de la empresa WalletHub publicado en enero. Aproximadamente uno de cada dos personas en el estado tiene este problema de salud.

¿Se puede prevenir la diabetes?

La Asociación Americana de Diabetes ofrece las siguientes recomendaciones:

1) Luche contra el sobrepeso

Mantener un peso saludable puede ayudarlo a prevenir y controlar problemas como prediabetes, diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, presión alta y colesterol poco saludable.

2) Procure una alimentación saludable

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir su riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón es comer saludablemente.

3) Actividad física

La actividad física constante puede ser muy beneficiosa para su salud física y mental.