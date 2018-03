¿Qué es autismo?

Es una incapacidad relativa al desarrollo mental que típicamente aparece durante los tres primeros años de vida. Es resultado de un trastorno neurológico que afecta el funcionamiento del cerebro, el autismo y sus comportamientos asociados pueden ocurrir en uno de cada 166 individuos. El autismo es cuatro veces más frecuente en niños que en niñas y no conoce fronteras raciales, étnicas o sociales.

El autismo impacta el desarrollo normal del cerebro en áreas relacionadas con la interacción social y las habilidades comunicativas. Los niños y adultos con autismo típicamente tienen deficiencias en la comunicación verbal y no verbal, en las interacciones sociales y en actividades de ocio y juego. Este trastorno les dificulta comunicarse con otros y convertirse en miembros independientes de la comunidad.

Pueden exhibir movimientos repetitivos del cuerpo (sacudimiento de la mano o balanceo del cuerpo), respuestas inusuales a la gente o apego a objetos y resistencia a cualquier cambio de rutinas. En algunos casos, muestran agresividad y/o un comportamiento con tendencias a hacerse daño a sí mismos.

A nivel nacional es la tercera incapacidad más común, que el Síndrome de Down. Aun así, la mayoría de personas, incluso muchos profesionales de disciplinas médicas, educativas y vocacionales, todavía no saben trabajar efectivamente con individuos con autismo.

La realización de un diagnóstico adecuado es difícil para el médico con limitado entrenamiento o exposición al autismo, ya que las características de dicho trastorno varían. Una breve observación en un solo medio ambiente no puede presentar un cuadro verdadero de las habilidades y patrones de comportamiento de un individuo.

Posibles características

Los individuos con autismo generalmente exhiben por lo menos la mitad de las características abajo señaladas:

• Dificultad en juntarse con otros niños.

• Insistencia en todo idéntico, resistencia a cambios de rutina.

• Risa y sonrisa inapropiadas.

• Ningún temor real a los peligros.

• Poco o ningún contacto visual.

• Insensible a métodos normales de enseñanza.

• Juegos raros ininterrumpidos.

• Aparente insensibilidad al dolor.

• Ecolalia (repetición de palabras y frases en vez de un lenguaje normal).

• Prefiere estar solo; posee una manera reservada.

• Puede no querer abrazos de cariño o puede arrimarse cariñosamente.

• Hace girar los objetos.

• Demasiada o poca actividad física que se manifiesta en lo extremo.

• Rabietas, exhiben angustia sin ninguna razón aparente.

• No responde a indicaciones verbales, actúa como si fuera sordo.

• Apego inapropiado a objetos.

• Habilidades motoras y actividades motoras finas desiguales.

• Dificultad en expresar sus necesidades; emplean los gestos

o señalan a los objetos en vez de usar palabras.

Para mayor información sobre autismo, visite la sociedad de autismo en www.autismsociety-nc.org