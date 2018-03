¿Qué es la intervención temprana a la hora de enfrentar retrasos en el desarrollo de los bebés?

Verónica Corral

Ustedes se preguntarán ¿qué es retraso en el desarrollo infantil? Puede ser que su bebé todavía no se siente apropiadamente, mientras que otros bebés de la misma edad ya están gateando o hasta empezando a caminar. Puede ser que su hijo no despierte interés en jugar con sus propios juguetes. Puede ser que su bebé casi no habla, o sólo use un lenguaje muy limitado para su edad.

Algunos padres piensan que estos retrasos son pasajeros y que pronto el niño madurará, lo cierto es que hay que tener mucha cautela ante estos rasgos, ya que podría llevarle mucho tiempo para que se equipare al resto de los niños de su edad.

Mi trabajo, es precisamente intervenir en esta etapa inicial del niño, visitándolo en su hogar o en el jardín de infancia, propongo un plan de acción que contempla terapias apropiadas para cada necesidad. Dentro de mis tareas está jugar con los niños, motivándolos a hablar, gatear y caminar.

Recomendaciones

Si usted se siente preocupado porque su hijo parece estar más atrasado que el resto, aquí le ofrezco ciertos consejos:

• Primero no se desanime, recuerde que todos los niños son distintos y se desarrollan en diferentes etapas.

• Segundo manténgase informado, esta página web le dará información sobre las cosas que los niños deben estar haciendo a determinada edad: www.cdc.gov/actearly

• Si tiene preocupación porque siente que algo no está bien en cuanto al desarrollo del niño, llame a los servicios de desarrollo infantil de su condado o ciudad. Ellos pueden orientarle en cuanto al tipo de intervención que el niño necesita.

Las terapias de intervención temprana son de gran importancia, pues mientras más joven sea el niño, mayor la probabilidad de ayuda y posterior desarrollo, al trabajar con su hijo desde temprana edad, se pueden reducir los problemas que se presentan cuando entre a la escuela. Así que si usted tiene alguna sospecha sobre la evolución de su hijo, no tarde en buscar ayuda, recuerde: temprano es mejor.