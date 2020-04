Report for America coloca 225 periodistas en medios locales de todo el país, dos de ellas llegan a La Noticia

Report for America anunció el 23 de abril la selección de 225 periodistas para su cuerpo de reporteros del 2020 . El nuevo grupo se ubicará en más de 160 organizaciones de noticias locales en 45 estados y Puerto Rico.

Estas posiciones informativas llegan en un momento en que el periodismo local ya se está recuperando de años de recortes en las salas de redacción y de los desafíos imprevistos provocados por la pandemia COVID-19 . También marcan una gran expansión desde el tamaño actual del grupo de 59, de los cuales, más del 90 estuvieron previamente en el programa.

Report for America es un programa nacional que coloca a periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas y comunidades que no están cubiertos. Es una iniciativa de la organización de noticias sin fines de lucro, The GroundTruth Project.

La Noticia

La periodista Zila Sánchez se incorporará al equipo de redacción de La Noticia a tiempo completo, mientras que Laura Brache Field trabajará para La Noticia y WFAE.

Zila Sánchez está por graduarse en Ciencias en Periodismo y Comunicación Social (Multimedia) de la Universidad Estatal Agrícola y Técnica de Carolina del Norte.

Laura Brache Field se graduó de la carrera de difusión y periodismo digital en la escuela de medios y periodismo de la Universidad de Carolina del Norte, y actualmente está siguiendo una maestría en innovación periodística en la Newhouse School of Public Communications

A nivel nacional

Los periodistas seleccionados en este programa comienzan en junio y reflejan una amplia gama de antecedentes de las comunidades a las que servirán:

225 reporteros en 162 salas de redacción

Alrededor del 40 son periodistas de minorías.

son periodistas de minorías. Más de una cuarta parte habla español.

Más de las tres cuartas partes son mujeres.

5 son veteranos militares posteriores al 11-S.

Ahora está claro que la necesidad de información confiable, precisa y local puede ser una cuestión de vida o muerte , dijo Steven Waldman, cofundador y presidente de Report for America.

Report for America también anunció una nueva ronda de apoyo del Facebook Journalism Project. Facebook es un destacado defensor de este programa y su última contribución de 2.5 millones ayudará a escalar el cuerpo de reporteros en este momento de enorme necesidad de noticias locales.

Los periodistas locales nos brindan un servicio público extraordinario las 24 horas del día , dijo Campbell Brown, vicepresidente de Global News Partnerships, Facebook. Todos necesitamos entender cómo el virus está afectando a las comunidades donde vivimos, es información vital que nos ayuda a mantener seguros a nuestros amigos y familias, y estamos orgullosos de apoyar Report for America en este esfuerzo .

El cofundador de Report for America, Charles Sennott, CEO de GroundTruth, dijo: Estamos agradecidos con todos nuestros financiadores que nos permiten responder a una gran necesidad en todo el país de noticias locales confiables y restaurar el periodismo desde cero en varias comunidades de todo el país .

Cuerpo de reporteros 2020 – 21

El informe de este año para el cuerpo de reporteros de Estados Unidos fue elegido después de una competencia nacional altamente selectiva que atrajo más de 1,800 solicitudes. Los principales periodistas, editores y académicos de un espectro diverso de antecedentes y diferentes plataformas de medios actuaron como jueces.

El nivel de talento de nuestros solicitantes fue extraordinario , dijo Kim Kleman, Director Nacional de Report for America. Y muestra que hay una nueva generación que no puede esperar para salir, conectarse con la comunidad e informar sobre lo que está sucediendo .

Muchos miembros del cuerpo de reporteros cubrirán el coronavirus para sus organizaciones de noticias anfitrionas. Report for America y The GroundTruth Project han estado desarrollando pautas y talleres para que los periodistas trabajen de manera segura en el campo en este momento de aislamiento y distanciamiento social requeridos.

Los medios

Las salas de redacción fueron seleccionadas en diciembre en base a una competencia nacional. Para ganar, las organizaciones de noticias describieron una brecha urgente en la cobertura y un plan para desplegar un periodista de Report for America para abordar esa brecha. Como resultado del choque COVID-19, algunas salas de redacción se retiraron del programa y otras redacciones solicitaron personal adicional.

Las 162 salas de redacción se encuentran en 45 estados, más Washington, D.C. y Puerto Rico. Casi la mitad de los puestos están en organizaciones de medios sin fines de lucro.

Inicialmente, muchos de los miembros del cuerpo cubrirán COVID-19. Con el tiempo, cambiarán a los ritmos originalmente definidos por las salas de redacción, que incluyen atención médica, vivienda, escuelas, responsabilidad del gobierno, problemas de minorías, problemas ambientales y asuntos militares y de veteranos.

Donantes esenciales

Report for America apunta a aumentar el tamaño de su cuerpo de reporteros cada año, con una meta de 1,000 periodistas para el 2024 . Su capacidad para escalar el programa es posible gracias a compromisos de varios años de partidarios como la Knight Foundation.

Report for America aprovecha un modelo único de igualación de fondos, que paga la mitad del salario de un miembro del cuerpo de reporteros, al tiempo que alienta y apoya a sus socios locales de noticias para que contribuyan con un cuarto del salario, y a los financiadores locales y regionales para que contribuyan con el curto restante.

Por ejemplo, el Fondo de Laboratorio de Noticias Locales de Carolina del Norte, una iniciativa del Fondo para la Democracia, donó 40,000 este año a siete socios de la sala de redacción de Report for America en todo Carolina del Norte, lo que les permitió comenzar a recaudar fondos para el año.

Las noticias y la información local son esenciales para la respuesta inmediata a esta crisis actual. Las comunidades necesitan informes accesibles y creíbles ahora y a largo plazo, incluso cuando las organizaciones de noticias enfrentan desafíos sin precedentes. Los miembros del cuerpo de Report for America pueden atender las necesidades de esas comunidades y catalizar nuevas formas de apoyo , dijo Lizzy Hazeltine, coordinadora de fondos, para el Fondo de Laboratorio de Noticias Locales de Carolina del Norte en la Fundación Comunitaria de Carolina del Norte.

Entre los principales socios actuales se incluye a: Robert Wood Johnson Foundation; Natasha and Dirk Ziff; The Joyce Foundation; The David and Lucile Packard Foundation; Jonathan Logan Family Foundation; Craig Newmark Philanthropies; Chan Zuckerberg Initiative; Heising-Simons Foundation; Tow Foundation; Peter and Carmen Lucia Buck Foundation; Evelyn Y. Davis Foundation; LOR Foundation/Solutions Journalism Network; Galloway Family Foundation; Leon Levy Foundation; Inasmuch Foundation; Select Equity Group; Henry L. Kimelman Foundation; Annie E. Casey Foundation; Newman’s Own Foundation; Annenberg Foundation; Santa Fe Community Foundation; Samuel I. Newhouse Foundation; Further Forward Foundation; and McClatchy Foundation.

Para obtener más información sobre Report for America y sus esfuerzos para fortalecer las comunidades a través del periodismo de servicio público, visite aquí. Si está interesado en asociarse con Report for America, escriba a info@reportforamerica.org.

Sobre Report for America