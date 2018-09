Reportan tres menores de edad desaparecidos desde hace dos semanas

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) investiga la desaparición de tres adolescentes latinos. Según las madres de: Jennifer Suárez de 12 años, Eslly Cruz de 12 años, y Julio Sánchez de 16 años, todos vecinos del mismo complejo de apartamentos en el sur de la ciudad, el martes 4 de septiembre fue el último día que vieron a sus hijos.

Las madres de los adolescentes aseguraron a las autoridades que sus hijos están en compañía de un mayor de edad.

El 4 de septiembre Jennifer y Eslly salieron a tomar el autobús del colegio, según sus padres. Ellas estaban supuestas a regresar alrededor de las 4:00 p.m, pero desde la mañana del martes no se conectan en redes sociales o prenden sus celulares, “me preocupa mucho que no contesten el celular, ellas estaban todo el tiempo usando su teléfono y las redes sociales. No creo que hayan decidido voluntariamente no usarlos más”, aseguró la hermana de Jennifer.

Jennifer

La madre de Jennifer Suárez, quien prefirió no dar su nombre, dice que su hija llevaba una semana actuando extrañamente. “Ella durmió conmigo la noche anterior y me dijo que me quería mucho. También me preguntó varias veces si podía faltar a la escuela, y yo le dije que no”.

Jennifer, de 12 años, no se llevó ninguna de sus pertenencias. “Salí a trabajar muy temprano y no vi cuando ella salió de casa, pero todos los zapatos que ella tenía están ahí”, aseguró a La Noticia.

Eslly

La madre de Eslly Cruz dijo que vio a su niña de 12 años el martes 4 de septiembre junto con otros jóvenes. “Vi a mi hija, a Jennifer, Julio y otro muchacho en mi apartamento, también vi que se fueron juntos”. La madre aseguró a La Noticia que no habían razones para que se haya ido de la casa.

Julio

Julio Sánchez tampoco se ha comunicado con su familia. “El día que se fue me pidió $20 para comer. Cuando le entregué el dinero, él estaba en un auto con las dos niñas, el cual conducía Jorge Hernández. Mi hijo dijo que se iba a comer a McDonalds y regresaba a casa temprano. Nunca regresó”.

Estarían con un adulto

Las madres de los tres menores desaparecidos aseguran que ellos se fueron junto a Jorge Hernández, quien según su madre tiene 18 años de edad. La mamá de Jorge dice que él se despidió de ella. “Me dio un beso a mi y a su abuela, y me dijo que no estaba feliz en esta ciudad y que se iba por un tiempo. Desde ese día no se nada de él, no me ha llamado, y aunque él ya es mayor de edad, yo estoy muy preocupada por que siempre estaba en contacto conmigo y su abuela”.

Ayude a encontrarlos

Publicamos la foto de los menos con la autorización de sus padres. Si tiene información de su paradero llame al oficial del CMPD, Alexander Davíles, al 704-336-1273.