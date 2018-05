Los Alebrijes le ganan a los Chapines del Municipal en un duelo muy reñido en donde los 2 se dieron con todo pero el Alebrijes sacó la mejor parte, ya que ganó por 2 a 0 al Municipal.

Mientras que los Tigres se defendieron bien frente al Lancaster que falló varias jugadas claras y un penal que no metió cosa que le favoreció a Tigres para no descontrolarse y volverse a acomodar, pero sus delanteros siguen peleados con el gol ya que a la hora de meterlos las fallan y con esos delanteros terminaron perdiendo por 1 a 0.

Las Aguilas del América le perdonó 3 goles claros al All Star ya que solo le metió un gol en el primer tiempo, pero en el segundo vino el empate y el partido se puso mejor por parte de ambos equipos, ya que el América no bajó la guardia pero un error del portero al querer parar un tiro de larga distancia que termino yéndose de las manos, para terminar incrustado en sus redes. Los americanistas le cambiaron el rumbo del partido ya que le metieron uno más y así el All Stars se llevó el triunfo por 3 a 1. Finalmente el Juventus le gana al Arsenal por la mínima de 1 a 0.

Los Pumas vuelven a rugir pero esta vez no la tuvieron tan fácil, ya que los choriseros del Toluca si le dieron batalla y de no ser que los diablos rojos fallaron varias en un mano a mano con el portero rival, que sacó el as bajo la manga, ya que hizo tremendas atajadas para su equipo y así llevarse los tres puntos ya que ganaron por 3 a 2.

Los Camoteros del Puebla no pudieron hacer nada en el primer tiempo al club Candense que no los dejó respirar, ya que les peleaba todas, pero la condición del Puebla en el segundo tiempo fue la clave, ya que el rival se cansó y no tenía cambios, cosa que aprovecharon los poblanos hasta golearlos por 6 a 0.