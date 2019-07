SunTrust Bank ya no trabajará con prisiones privadas migratorias

Uniéndose a la ola de instituciones financieras que están dando la espalda a la industria de las prisiones privadas, la mañana del 8 de julio SunTrust Bank anunció que ya no será prestamista de estas instituciones, ante la presión pública en contra de estas cárceles que lucran de los encarcelamiento masivos y de la detención de familias inmigrantes.

Después de un proceso continuo y deliberado, SunTrust decidió no proporcionar financiamiento futuro a las compañías que administran las prisiones privadas y las instalaciones de detención de inmigrantes. Esta decisión se tomó luego de una extensa consideración de las opiniones de nuestros grupos de interés sobre este tema profundamente complejo , aseguró Sue Mallino, Directora de Comunicaciones de SunTrust Banks, Inc.

SunTrust es el cuarto mayor banco que realiza este tipo de acción en este año. Bank of America Corp., la segunda institución financiera más grande del país, anunció el 26 de junio que dejará de financiar estas prisiones migratorias privadas, siguiendo el ejemplo de JPMorgan Chase y Wells Fargo, quienes dejaron de financiar esta industria a principios de año.

Sin grandes prestamistas, la industria de las prisiones privadas tiene opciones limitadas para continuar con sus operaciones, sin embargo los bancos: Fifth Third, Citizens, PNC Barclays, BNP Paribas, Regions, Pinnacle Bank, First Tennessee Bank, Synovus Bank, y US Bank siguen vinculados a esta industria.