¿Debemos sentir temor de hablar español en público?

En las redes sociales se han popularizado lamentables incidentes ocurridos en lugares públicos, captados en video, en donde se ve a personas que hablan español siendo confrontada agresivamente por algún desequilibrado mental, quien les exige a gritos que tengan su conversación (personal y privada) en inglés. Luego de estos incidentes, algunos latinos han manifestado que sienten cierto temor de hablar español en algún lugar público. ¿Deberían los latinos hablar su idioma materno de forma clandestina en Estados Unidos?

El 15 de mayo un tranquilo restaurante en Manhattan, Nueva York, se vio interrumpido por los gritos del abogado Aaron M. Schlossberg, quien estaba indignado de que empleadas del establecimiento estuvieran hablando español con unos clientes latinos.

En un video captado por un testigo, se puede ver al visiblemente molesto Schlossberg decirle al gerente del restaurante: “Tu personal está hablando en español a los clientes cuando deberían estar hablando en inglés”. Luego amenazó que llamaría a Inmigración para que arresten a las meseras.

Paradójicamente, en la página web del furibundo abogado Schlossberg, se asegura que él también ofrece sus servicios en español.

Hace un año, el 22 de mayo del 2017, fue captado en video otro incidente. Héctor Torres estaba esperando abordar su vuelo en el aeropuerto de Reno, Nevada, mientras habla por teléfono en español, cuando fue interrumpido por un individuo quien con gritos y fuertes insultos le decía que hable inglés y que regrese a su país.

Torres es estadounidense, habla perfectamente inglés, solamente estaba hablando español por teléfono con su mamá, quien vive en Puerto Rico.

Tristemente con la llegada de Donald Trump al poder muchos racistas se han sentido con mayor libertad para salir de sus madrigueras y expresar al mundo su odio. Según un estudio del Southern Poverty Law Center, los grupos de odio antiinmigrantes crecieron un 57 % en el 2017.

Debemos ser claros, es importante que los inmigrantes latinos aprendan a hablar inglés y se asimilen a su nuevo hogar, Estados Unidos, pero esto no significa dejar de lado parte de su identidad, como lo es su idioma.

El español es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna tras el mandarín, con 437 millones de hablantes nativos. Si agregamos a los hablantes con competencia limitada, el número de personas que hablan español es de 572 millones, de modo que puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes, tras el mandarín y el inglés.

Si bien es cortés que dos personas eviten hablar español si se encuentran con una tercera persona que no habla el idioma, esta lengua no puede prohibirse en lugares públicos, ni siquiera en los sitios de trabajo.

Según el Departamento de Trabajo (DOL) “en la mayoría de los casos, las comunicaciones de los empleados en otros idiomas, que no sean el inglés, no deben limitarse a aquellas funciones oficiales para las cuales fueron contratados. El derecho de los empleados a hablar en otros idiomas que no sean el inglés solo se puede restringir en ciertas situaciones estrechamente definidas”.

Debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura y de nuestras raíces, no podemos tener secuestrada a nuestra identidad, ni hablar nuestro idioma materno en la clandestinidad. Pero si usted se encuentra con alguno de estos personajes que odian cualquier idioma que no sea el inglés, mantenga la calma y no reaccione violentamente. Grabe con su teléfono el incidente y muéstrele a ese intolerante y al mundo, que usted tiene mejor educación y un mejor corazón.