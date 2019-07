Torneo sabatino fue suspendido por mal tiempo

El pasado sábado 13 de julio se suspendió la programación de fútbol 7 vs. 7, por el mal tiempo reinante en Charlotte, por ello haremos un repaso a los equipos que clasificaron para la liguilla final.

En primer lugar encontramos al cuadro de Copan United con 59 puntos, fruto de 19 partidos ganados y 2 empatados. Es digno de destacar el gran trabajo de este equipo que siempre se mantuvo en la parte alta de la tabla de posiciones a lo largo de 24 jornadas, en una lid que es muy larga y competitiva.

En segundo lugar se ubica FC Los Ángeles, Qué sumó 38 unidades, como consecuencia obtuvo 84 goles a favor y 16 en contra diferencia de (+68). De esta manera el cuadro de FCLA demostró que es el equipo más goleador de esta temporada y se convierte en uno de los candidatos para llegar al partido que cerrará el Torneo Apertura 2019.

En tercer lugar el equipo de Los Santos FC, quien acumuló 43 unidades fruto de 14 triunfos y 4 empates. tiene un gol diferencia de (+6) fruto de 37 goles a favor y 6 en contra.

Partidos por los cuartos de final:

Copan United Vs. Lancaster

FCLA Vs. Arsenal

Los Santos FC Vs. Olimpia

PISA Vs. San Juan.

Estos juegos se desarrollarán los días sábados a partir de las 5:00 p.m. en 11425 Ardrey Kell Rd, Charlotte, NC 28277. Para más información llamar al 704-201-7791.