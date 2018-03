Trabajadores de la “varilla” exigen seguridad y mejores condiciones laborales

Charlotte – Trabajadores de la construcción que se encuentran en huelga desde hace varios meses, y activistas que defienden sus derechos, realizaron una nueva protesta para llamar la atención de las autoridades estatales, debido a las condiciones de inseguridad laboral que enfrentan en la compañía para la que trabajaban.

La protesta se realizó cerca de un puente en construcción sobre la I-77, donde la compañía Border Rebar realiza una de sus obras, luego de que uno de los trabajadores latinos resultó lesionado, y a la que acusan de no pagar las facturas médicas cuando el trabajador se lesionó.

“Estamos aquí porque esta compañía por mucho tiempo está haciendo negocio con el Departamento de Transporte y usando fondos públicos para enriquecerse con el sudor de los trabajadores que maltratan y que no entrena, y que terminan saliendo de sus trabajos al lesionarse y sin que les paguen los gastos médicos”, manifestó Julio Fernández, organizador de Trabajos con Justicia, entidad que hace parte de la Coalición por la Justicia y Respeto en la Industria de la Varilla (JRRIC).

Ese fue el caso de Alexis González, un joven panameño que lleva más de un año en huelga luego de trabajar con la compañía por dos años y medio, luego de lesionarse una mano en el trabajo.

“Ellos no te enseñan, no te entrenan, no te proporcionan guantes, agua, nada, no cumplen con las normas de OSHA. “Todo queda bonito, bien terminado pero a costa del sudor de los trabajadores latinos siendo maltratados”, contó el joven.

Los manifestantes solicitan a la ciudad de Charlotte y al Departamento de Transporte (DOT), que deje de contratar a la empresa hasta que resuelva los reclamos de los trabajadores.

Varias violaciones

Border Rebar es una compañía establecida en 2006, con sede en Gastonia, que es subcontratista de otra compañía contratada por la ciudad, por lo que no tiene autoridad sobre ella.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dice, que la compañía tuvo tres violaciones de OSHA en 2017. Una por no proveer equipo de protección personal sin costo para los empleados, y otra por no entrenar ni evaluar la habilidad de los operadores de montacargas para realizar las operaciones con seguridad en el lugar de trabajo.

La Noticia trató de contacta a Border Rebar, para saber su posición sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuestas.