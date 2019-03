Un viaje por la música: Alrededor del mundo en 80 minutos

La Charlotte Concert Band presenta el concierto Around the World in 80 Minutes (Alrededor del mundo en 80 minutos) el sábado 9 de marzo a las 7 p.m. , con música que lo llevará por diferentes países como: Francia, Rusia, Inglaterra, Alemania y otros.

Este año con Around the World in 80 Minutes , pasaremos un tiempo en la región vasca de España, bailamos con los irlandeses y revivimos la obra maestra Carmina Burana. Estoy muy orgulloso del trabajo que se realiza en cada actuación, y realmente disfrutamos compartir nuestros talentos con la comunidad , dijo Ricardo Cook, saxofonista de la Charlotte Concert Band.

Carmina Burana

Carmina Burana es una colección de cantos de los siglos XII y XIII, reunidos en el manuscrito encontrado en Benediktbeuern (Alemania) en el siglo XIX.

Escritos principalmente en latín medieval, en estos poemas se hace gala del gozo por vivir y del interés por los placeres terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza, y con su crítica satírica a los estamentos sociales y eclesiásticos, que sirvió de base al compositor alemán Carl Orff para crear una obra musical maestra, usada regularmente en películas y en diversas expresiones de cultura popular.

Este repertorio de conciertos ha sido un placer de preparar porque mostrará una variedad de música de diferentes culturas y períodos de tiempo. Lo más destacado de la noche será la Suite de 13 movimientos de la obra más grande de Carl Orff, de 1937 para orquesta, coro, coro infantil y solistas, Carmina Burana… Es particularmente gratificante tocar esta música debido a su familiaridad y legado perdurable, y este arreglo en particular le brinda a cada miembro de la banda una parte desafiante y significativa. Esperamos ver una gran multitud para el concierto del 9 de marzo mientras presentamos esta emocionante variedad de música para la comunidad artística de Charlotte , dijo a La Noticia Drew Carter, director de la banda.

La Charlotte Concert Band es una entidad sin fines de lucro que tiene la misión de proporcionar una participación de música a través de actuaciones de calidad de repertorio de bandas de concierto clásico.

Around the World in 80 Minutes Fecha Sábado 9 de marzo

Hora 7:00 p.m.

Lugar Myers Park High School

Dirección 2400 Colony Rd, Charlotte, NC 28209

Entrada $10 adultos, $5 estudiantes. Los boletos están disponibles en la puerta, sólo en efectivo y cheque y en su página de EventBrite.

Más información

Llame: 704-312-2122, escriba al correo electrónico o visite la página de Charlotte Concert Band