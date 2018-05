Votantes definirán candidatos en elecciones primarias de la Triada

Greensboro – En las elecciones primarias que cierran el 8 de mayo, los votantes elegirán a candidatos demócratas y republicanos en varias importantes competencias, entre ellas al alguacil de los condados de Forsyth y Guilford.

Puesto de alguacil

En Forsyth hay primarias entre el actual alguacil republicano, Bill Schatzman, de 73 años, electo por primera vez en 2002, y el novato ex policía Ernie Leyba, de 54 años.

Del lado demócrata compiten los novatos: Clifton Kilby, de 58 años, ex oficial del alguacil de Forsyth, Bobby Kimbrough Jr., de 56 años, agente retirado de la DEA, y Tim Wooten, de 62 años, ex oficial del alguacil de Forsyth.

En Guilford el alguacil republicano, BJ Barnes, que está en el cargo desde 1994, enfrentará a su copartidario, Steve Parr, ex oficial del alguacil. Del lado demócrata está Therron “TJ” Phipps, capitán retirado de la policía de Greensboro, Danny Rogers, ex oficial del alguacil y de la policía de High Point y el ex oficial del alguacil, James Zimmerman.

Congreso federal

Primarias demócratas en los distritos 5, 6 y 13, y republicanas en el 5.



Distrito 5: la representante republicana Virginia Foxx, quien está en el puesto desde 2004, enfrenta a Dillon Gentry, veterano de 25 años en la Marina, y Cortland Meader, profesor Forsyth Tech.



Los demócratas: Jenny Marshall, maestra de estudios sociales, y la concejal de Winston-Salem, DD Adams.

Distrito 6: los demócratas Ryan Watts, de 28 años, y consultor de negocios, y Gerald Wong, un conductor de camión, esperan ganar para enfrentar al actual representante republicano Mark Walker.

Distrito 13: los demócratas Adam Coker, conductor de camión y activista de Greensboro, y Kathy Manning, filántropa de Greensboro, esperan enfrentar al representante republicano Ted Budd.

Congreso estatal

Distrito 31: la republicana Joyce Krawiec, quien representa el distrito desde 2014, enfrenta Dan Barrett, ex activista del Tea Party, J Peter Antinozzi, profesor asistente de Bioquímica en Wake Forest, y el abogado Dan Barrett.

Distrito 58: el pastor demócrata Amos Quick, quien ocupa el puesto desde 2016, enfrenta a Kate Flippen, experta en salud pública.

Distrito 59: el republicano Jon Hardister, elegido por sus copartidarios en la Cámara de Representantes estatal en 2017, enfrenta a Karen C. Albright, y Mark McDaniel, ex senador estatal.

Fiscal del Distrito de Guilford

Las demócratas Avery Michelle Crump, y Stephanie Reese, esperan ocupar el puesto de Doug Henderson quien anunció su retiro después de 12 años. No hay oponente republicano.

Comisionados

En Forsyth hay primarias republicanas “at-large” y demócratas para el Distrito A. En Guilford hay primarias republicanas para el Distrito 2, demócratas en el Distrito 8, La Junta Escolar de Winston-Salem/Condado Forsyth, tienes primarias demócratas distrito 1, republicanas en el 2, demócratas “at-large”, republicanas y demócratas en el Distrito 4, y demócratas en el Distrito 6 y 8.

Para información de sitios de votación, horarios y precinto asignado puede ir a:

En Guilford:

En Forsyth: