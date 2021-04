1 muerto, 6 rescatados y 12 desaparecidos por barco que se hundió en Louisiana

Luego de que un barco se hundiera en Louisiana, se registra 1 muerto, 6 rescatados y 12 continúan desaparecidos.

Esto sucedió tras el hundimiento de un bote de 129 pies al sur de Port Fourchon, en el Golfo de México, durante una fuerte tormenta el martes por la tarde.

Los funcionarios de la Guardia Costera señalaron que un cuerpo fue encontrado frente a la costa, mientras que 6 más, con vida, fueron rescatados.

A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Costera informó el suceso y la forma en que han avanzado con la búsqueda y el rescate de las personas.

#UPDATE The @USCG continues its search efforts for 12 missing members from the capsized lift boat 8 miles south of #PortFourchon, #Louisiana.



