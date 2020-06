12 Cualidades de las personas inteligentes

Las personas inteligentes poseen cualidades que son comunes en los que gozan de un alto coeficiente intelectual. A su vez estas características son un boleto para lograr mayor éxito en la vida.

A lo largo de muchos estudios se ha logrado dar con algunas cualidades de las personas inteligentes. Son una serie de dones que contribuyen en el logro de los objetivos y metas propuestas.

Sentido del humor

Las personas con sentido del humor suelen ser más inteligentes. Un estudio hace referencia específicamente al humor negro, indicando que los llamados chistes pesados requieren de un esfuerzo cognitivo mayor para entenderlos y disfrutarlos. Hacer reír a los demás forma parte de esta cualidad.

La inteligencia refleja capacidad para relacionar conceptos diversos, diferentes y fuera de lo común. Ese pensamiento fuera de la caja hace que los inteligentes encuentren respuestas creativas y poco convencionales que no todos lograrían hallar.

Curiosidad

Explorar e investigar son aspectos que ayudan a los intelectuales a obtener las respuestas que están buscando constantemente. La curiosidad alimenta el conocimiento de lo nuevo.

Aceptación de desconocimiento

Saber decir No sé cuando se les consulta sobre su conocimiento acerca de algo es una característica que no todos demuestran. Pues bien, las personas inteligentes saben identificar sus debilidades y no tienen miedo a reconocerlas, ya que también están abiertos a cubrir ese desconocimiento.

Adaptabilidad

Las situaciones adversas no logran descolocar a las personas inteligentes. Por el contrario, se muestran adaptables y más bien se activan en función de un propósito sin descanso. Es por ello que lejos de anclarse en los conflictos y situaciones negativas ven una oportunidad para encontrar una solución.

Autocontrol

Tener emociones y sentimientos controlados es cuestión de los más listos. Esto incluye ser emocionalmente sanos.

Disposición

Tener mente abierta es otra cualidad que denota inteligencia. Esta disposición hace que se pueda escuchar mejor los diferentes puntos de vista y se aprende más. Asimismo, permite estar a la expectativa de nuevas ideas, oportunidades y respuestas.

Ansiedad

Aunque estamos acostumbrados a ver la ansiedad como algo negativo, en los inteligentes se materializa como esa necesidad de entender el mundo con rapidez y cierto sentido de urgencia.

Sensibilidad

Ser más inteligente no es una cuestión para alardear. Los que saben más se interesan por explicar a los demás sus conocimientos, ya que desarrollan empatía e inteligencia emocional. No se preocupan por ser reconocidos pues no son conscientes de su inteligencia, pero eso no los aleja de su interés por descubrir el mundo.

Capacidad de escucha

La habilidad y disposición para escuchar las cosas interesantes que los demás quieren decir es fácil para las personas inteligentes. Es una actitud que les permite alimentar sus conocimientos y crecer emocionalmente.

Aislamiento

Normalmente las personas que se aíslan son vistas con problemas psicológicos. Pero los inteligentes realmente pasan tiempo solos debido a que se sienten cómodos sin compañía. Además, son tan reflexivos que se les va el tiempo pensando y para ello la concentración es fundamental.

Sueño largo

El día no alcanza para las personas que están en constante búsqueda de respuestas. Es por eso que suelen dormir tarde y descansan su mente con un sueño largo.

¿Cuántas de estas cualidades de las personas inteligentes tienes tú? Recuerda que no se mide la inteligencia por las calificaciones, sino por la serie de actitudes y aptitudes que te permiten llegar al éxito.