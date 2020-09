Este año, las cosas serán un poco diferentes. Hay algunas actividades de Halloween que aún se pueden realizar de manera segura y otras que serán más desafiantes. Algunos pueden requerir reservaciones, mientras que en el pasado no lo hacían. Charlotte on the Cheap a compilado una lista de todos los lugares y actividades que podrás disfrutar este Halloween.

Donde: 13624 Providence Rd, Weddington

Teléfono: 704-846-7975

Cuando: 10 de septiembre al 21 de noviembre de 2020

Admisión: $10 e incluye calabaza de 3 a 5 libras

Puedes pasear al establo de la leche, al establo de mascotas y luego al huerto de calabazas. No se requiere reserva para el huerto de calabazas, pero sí necesitas una para el transporte al establo de mascotas.

Donde: 4701 Hartis Rd, Indian Trail

Teléfono: 704-628-6232

Cuando: Abierto de jueves a domingo a partir del 19 de septiembre

Hay un laberinto de cáñamo para caminar, un paseo en carreta por el bosque, una búsqueda del tesoro otoñal en el bosque, tiempo en el huerto de calabazas, parques infantiles y visitas a los animales. Disfruta del tren de barriles y compra calabazas, granizados y otros productos. El precio varía según el día de la semana, el mes y la edad de la persona, pero varía entre $5 y $8 por persona. Reservaciones son obligatorias.

Donde: 24522 NC 24/27 Hwy, Albemarle

Teléfono: 704-785-0614

Cuando: Todos los sábados y domingos de octubre

Admisión: entrada gratis

Sunny Oaks es una pequeña granja familiar que cultiva calabazas, calabazas y flores. Se abren a las familias todos los sábados y domingos de octubre, de forma gratuita. Además de comprar productos agrícolas, disfrute del zoológico interactivo, la hora del cuento, la decoración de calabazas, los juegos y otras actividades.

Donde: 906 Dallas Stanley Hwy, Dallas

Teléfono: 704-922-8688

Cuando: 3 al 31 de octubre

Admisión: gratis (paseos en heno cuestan $6); los sábados debes comprar tu entrada con anticipación

Lineberger’s cultiva más de 100 variedades de calabazas.

Donde: 508 Chamberlain Court, McAdenville

Cuando: 16 al 31 de octubre de 2020

Admisión: Gratis

Esta es una casa privada. La familia está presentando un espectáculo de Halloween con música de acompañamiento que puede escuchar a través de su radio FM. Incluso podrás controlar el programa a través de su sitio web.

Donde: 1900 HW Farm Road, Maiden, NC

Teléfono: 828-428-1445

Cuando: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de octubre, 1 de noviembre

Admisión: Cuesta $6 por persona

Laberinto de maíz, huerto de calabazas, paseo en carruaje, tractores de pedal, carrera de obstáculos, bolos de calabazas, más.

Donde: 4431 Neck Road, Huntersville

Teléfono: 704-875-3113

Laberinto de día:

Cuando : 12 de septiembre al 1 de noviembre de 2020

: 12 de septiembre al 1 de noviembre de 2020 Admisión: $12 / persona

Laberinto de linternas:

Cuando : viernes y sábados del 25 de septiembre al 31 de octubre de 2020

: viernes y sábados del 25 de septiembre al 31 de octubre de 2020 Admisión: $15 / persona

Compre sus boletos con anticipación.

Donde: Desde Charlotte, tome la I-77 sur hasta la salida 73. Gire a la izquierda en la Hwy 901 y aproximadamente a 3 millas a la derecha.

Teléfono: 803-517-6980

Cuando: Seleccione fechas del 2 al 31 de octubre

Admisión:

Adultos: $18

Niños menores de 11: $13

Donde: Midway Campground Resort, 114 Midway Drive, Statesville

Teléfono: 855-882-7999

Cuando: Seleccionar fechas del 4 de octubre al 2 de noviembre de 2020

Admisión: $15

Donde: 231 Parris Road, Cowpens, SC

Teléfono: 864-680-4743

Cuando: Viernes y sábados del 18 de septiembre al 24 de octubre, más del 29 al 31 de octubre de 2020

Admisión: $20 por adulto, $10 por niño de 10 años o menos. Entradas VIP disponibles para saltar la línea

Camina por el sendero o toma el carruaje

Donde: 725 Phaniel Church Rd, Rockwell, NC

Cuando: 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 de octubre de 2020

Admisión (entrada general): $25

Donde: 3718 Plyler Mill Rd., Monroe

Teléfono: 704-709-7000

Actividades que no da miedo: laberinto de maíz, paseos en carruajes, tobogán de contenedores de granos, granero de animales, herrería, laberinto de cercas, laberinto de paletas.

Cuando: 18 de septiembre al 15 de noviembre. Viernes Domingo.

Admisión: $10 para adultos, $8 para niños

Actividades que dan miedo: 13th Acre Haunted Trail viernes y sábados del 25 de septiembre al 31 de octubre. Oscuro hasta las 11 p.m. $13.

Admisión: $20 (boleto combinado para Aw Shucks Farm y 13th Acre)

Carrigan Farms/Scarrigan Farms

Donde: 1213 Oak Ridge Farm Hwy, Mooresville, NC 28115

De miedo : Sendero embrujado: noches seleccionadas en octubre, a partir del 2 de octubre. $25 los jueves y domingos y $30 los viernes y sábados. $5 del costo se debe pagar como depósito al hacer la reserva, y el resto se debe pagar en la puerta. A cambio de hacer su reserva, recibirá un vale para cenar de $5 esa noche. Reservaciones son obligatorias.

: Sendero embrujado: noches seleccionadas en octubre, a partir del 2 de octubre. $25 los jueves y domingos y $30 los viernes y sábados. $5 del costo se debe pagar como depósito al hacer la reserva, y el resto se debe pagar en la puerta. A cambio de hacer su reserva, recibirá un vale para cenar de $5 esa noche. Reservaciones son obligatorias. No da miedo: Elija sus propias manzanas (con reserva a partir del 9 de septiembre), recolección de calabazas (a partir del 1 de octubre) y paseos en carruajes. Se requieren reservaciones para el huerto de calabazas. La recolección de calabazas cuesta $12 por persona. Se requiere un depósito no reembolsable de $2 al momento de la cita, y los $10 restantes se deben pagar en la puerta. Reservaciones son obligatorias.

Donde: 120 Broadway Drive, Shelby

Teléfono: 704-434-8187

Cuando: 19 de septiembre al 1 de noviembre de 2020 (viernes, sábados y domingos)

Laberinto de maíz embrujado: viernes y sábados de octubre

Admisiones:

Entrada a la granja: $10

Pase combinado: $12

Laberinto embrujado: $13

Calabazas a la venta tambien

Actividades: laberinto de maíz, tren de vacas y más, como: lanzador de manzanas, cañones de maíz, paseo en heno, tirolesa para niños, carreras de patos de goma, cuna de maíz cursi, korral para niños, salto de heno, galería de tiro, bola de maíz atada, granero de fusión de maíz , damas, almohada de salto