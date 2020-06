15 maneras de disfrutar el verano con distanciamiento social en Charlotte

Disfruta de un verano al aire libre en Charlotte, en donde podrás cuidar el distanciamiento social. Después de meses de estar confinados debido a la pandemia de COVID-19, los deseos de salir y experimentar un fabuloso verano son cada vez mayores. Es por eso que hemos preparado una lista de distintas maneras en las que podrás gozar de esta época de vacaciones sin exponer tu salud ni la de tu familia. Aprovecha las diversas actividades que la ciudad ofrece, siempre respetando el distanciamiento social, y sin olvidar las recomendaciones de las autoridades de salud.

1. Disfruta de un picnic al aire libre

Aprovecha los cálidos días de verano para organizar un picnic al aire libre en el Freedom Park o First Ward Park, dos parques ideales para los días de campo. Prepara deliciosos sándwiches y lleva todo lo que puedas necesitar para disfrutar de un día activo y al aire libre. Lleva sillas, un mantel, hielera y diferentes juegos como frisbee, balón o raquetas para badminton. No olvides poner en tu bolsa un bloqueador solar de FPS 30 o mayor y una sombrilla para protegerse de los rayos solares.

2. Prueba algo rico y helado

Las tardes calurosas de verano son ideales para salir en familia por un delicioso helado. En Jeni´s Splendid Ice Cream podrás disfrutar de deliciosos sabores como: Dark Chocolate Truffle, Roasted Peanut Butter & Strawberry y Cold Brew with Coconut Cream. Tienes la opción de recoger el helado y disfrutarlo en un parque cercano o bien pedirlo en línea y llevarlo a casa para disfrutarlo en familia mientras ven una película.

3. Aprovecha las delicias de los Food Trucks

Si aún no te sientes con deseos de ir a un restaurante a comer, lleva a tu familia a comer a uno de los tantos Food Trucks que hay en Charlotte. Disfruta de ricos sandwiches en Papi Queso, un delicioso Philly Cheese Steak en Two Chicks and a Truck, unos ricos noodles en The Dumpling Lady y de postre unas donas de Donut I love you. Disfrutarás de una rica comida sin tener que estar dentro de un restaurante. Solo sé cuidadoso con mantener la debida distancia con los demás comensales al pedir tu comida.

4. Camina por el Rail Trail

En este verano, los sitios al aire libre serán los más visitados, por lo que disfruta de caminatas al aire libre. Visita el Charlotte Rail Trail y hazlo muy temprano en la mañana. Este es el momento ideal porque la temperatura es muy fresca y hay pocas personas. Convierte esta caminata en un momento de reflexión, para disfrutar un rico café o para conversar con tu familia. También es buen sitio para llevar a pasear a tus mascotas.

5. Manda a tus hijos de campamento

Una gran noticia es que muchos campamentos abrirán este verano. Se han permitido estas actividades puesto que ya se pusieron en marcha los protocolos necesarios para que los participantes cuiden su salud y seguridad. En el caso de los campamentos en el Parque del Condado de Mecklenburg tendrán sesiones presenciales pero únicamente con una capacidad limitada. Los campamentos iniciaron el 5 de junio y continuarán todo el verano, hasta el 14 de agosto.

6.Aprovecha que ya abrió el YMCA

El YMCA abrirá sus puertas para realizar campamentos para pasar el día. Estos se llevarán a cabo en sus 14 locales para divertir a los pequeños de la casa. Los campamentos se organizarán con un cupo reducido y con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades de salud.

7. Compra un campamento en una caja

Si aún no tienes deseos de mandar a tus hijos a un campamento presencial, lleva el campamento a tu casa. Camp in a Box es una idea creada por Catawba Riverkeeper para entretener a los niños desde preescolar hasta doceavo grado. Cada paquete de Camp in a Box cuenta con 6 divertidos proyectos de ciencia y naturaleza para que los pequeños se diviertan con actividades creadas especialmente para su edad. Además incluyen videos con los consejeros del campamento con muchas ideas para pasar un verano divertido.

8. Toma clases de cocina con un chef

Reúne a tu familia en la cocina para disfrutar de una clase de cocina muy especial. Feast Food Tours imparte clases virtuales de preparación de ostiones, donas, maridaje de quesos y vinos, pastas y próximamente macarons. Estas experiencias culinarias serán una gran oportunidad para la familia de aprender a cocinar nuevos platillos y disfrutar una rica cena al término de la sesión.

9. Realiza una carrera virtual

Ponte tus zapatillas para correr e inicia una carrera de manera segura, divertida y a tu propio ritmo. El River Jam Run: Virtual Edition es una carrera virtual en donde podrás competir contigo mismo y con demás participantes de una manera diferente. Las distancias serán de 5K o 10K y los corredores tienen una semana para completar la distancia. La carrera se llevará a cabo en el U.S. National Whitewater Center y la inscripción es de $15.

10. Experimenta el arte urbano de Charlotte

Con los museos cerrados, es el momento ideal de disfrutar del arte urbano. Charlotte cuenta con más de 70 expresiones de arte urbano, desde murales, hasta arte en escaleras, senderos y hasta calles que puedes visitar. Esta es la oportunidad ideal para conocer el nuevo mural de “Black Lives Matter” creado por Alex Delarge y el mural urbano de una cuadra de tamaño, pintado sobre las calles 3ra y 4ta. Este último fue realizado por 17 artistas urbanos y se ha convertido en un ícono del movimiento.

11. Toma un recorrido nocturno en paddle board

Disfruta de un hermoso atardecer sobre un paddle board. Paddle Charlotte ofrece recorridos nocturnos los jueves y sábados con una duración de hora y media. Los recorridos inician en los muelles de North Harbor en Davidson y se rema en el Lago Norman para disfrutar de un hermoso atardecer y de las maravillas de la naturaleza. Para proteger el distanciamiento social requerido por las autoridades, los grupos no pueden ser mayores a los 10 participantes.

12. Pedalea en el Trolley Pub

El Trolley Pub, el transporte más divertido de la ciudad estará abierto en el verano con recorridos especiales para grupos de 4 a 7 personas para proteger el distanciamiento social. Los recorridos serán de 2 horas y se permitirá llevar tu propia bebida (cerveza, vino, sidra o bebidas gaseosas). También podrás pedalear al ritmo de tu música preferida pues se cuenta con bluetooth en el vehículo. La ruta es un poco distinta de lo habitual dado que únicamente hará paradas en los restaurantes que están actualmente abiertos, así como parques públicos. También se requiere que los participantes usen mascarilla para protección de todos.

13. Lleva a tu mascota a una aventura

Happy Tails Canine Adventure Tours ofrece distintas aventuras para disfrutar tiempo de calidad con el mejor amigo del hombre. En los tours con perritos se podrá practicar paddle board, llevarlos a navegar en una canoa o explorar las montañas juntos. Los grupos son reducidos para poder respetar el distanciamiento social y para evitar que los perros se estresen.

14. Bienvenido el Autocinema

¿No quieres ir al cine? No te preocupes, la nueva forma de ver películas este verano será en el autocinema. En Hounds Drive-In puedes disfrutar de películas de nostalgia en la comodidad de tu auto. Disfrutar de los famosos bocadillos en un autocinema como hot dogs, hamburguesas, pizzas y por supuesto, palomitas de maíz. El inicio de la función es al atardecer (más o menos a las 8:50) y el costo es de $20 por auto.

15. Disfruta eventos virtuales

Aprovecha de los excelentes eventos musicales, culturales y películas en la comodidad de tu hogar. Reúne a la familia y disfruten de conciertos de ópera, clases de Tai Chi, Qigong, apoya a músicos locales que ofrecen conciertos diarios como Josh Daniel y eventos globales como el livestream del evento del Solsticio de Verano en Stonehenge. Revisa la agenda en Charlotte on the Cheap.