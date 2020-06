Un total de 16 jugadores de la NBA dieron positivo en coronavirus tras la primera serie de pruebas obligatorias realizadas con miras al reinicio de la temporada en el complejo de Disney Orlando, Florida.

Los casos positivos son parte de un grupo de 302 basquetbolistas sometidos a pruebas este martes. Los exámenes se seguirán aplicando a los 22 equipos que participarán en la reanudación de la campaña el siguiente mes.

La identidad de los jugadores no fue revelada y se unen a casos como los de Malcolm Brogdon de los Pacers de Indiana, Buddy Hield, Jabari Parker y Alex Len, ambos de Sacramento Kings, quienes en fechas recientes anunciaron públicamente que dieron positivo en COVID-19.

The NBA and NBPA have announced the following: pic.twitter.com/W3ItTJP5du

— NBA (@NBA) June 26, 2020