2 muertos en tiroteo en casino de Wisconsin

Un hombre armado mató a 2 personas en un tiroteo en el restaurante de un casino en Wisconsin.

Además, los reportes señalan que el hombre hirió de gravedad a una tercera persona y que esto sucedió el sábado por la noche en lo que parecía un “ataque dirigido”.

De acuerdo con el alguacil del condado de Brown, Kevin Pawlak, los investigadores creen que el atacante buscaba a una persona específica.

Asimismo, el alguacil dijo que no estaba seguro de si el atacante era un exempleado del restaurante del casino, pero que parecía haber alguna relación con el área de trabajo.

El ataque ocurrió el sábado alrededor de las 7:30 PM en el Oneida Casino, ubicado en Green Bay, Wisconsin.

Fue el mismo casino quien se encargó de publicar sobre el tiroteo en sus instalaciones.

There is currently an active shooter situation at the Oneida Casino. Several Law Enforcement agencies are working to secure the location. Please do not go near the Main Casino on Hwy 172. We'll post information as it becomes available.