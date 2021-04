Alguaciles de todo el país, incluyendo 29 en Carolina del Norte, firmaron una carta presionando al presidente Joe Biden para que controle el flujo de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

El número de migrantes que llegan a la frontera ha aumentado bastante en los últimos meses. Según unos informes, más de 170,000 fueron detenidos en marzo.

En la carta, los alguaciles aseguraron a Biden que el crimen violento intensificaría si no se hace más para detener el flujo. Lo instan a que reanude la construcción del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. También pidieron que adopte las políticas fronterizas de la administración Trump. Sin embargo, no especifican cuáles.

“Debe actuar ahora antes de que los recursos de seguridad pública de nuestra nación se vean abrumados por los efectos secundarios del crimen por esta inmigración ilegal descontrolada, incluyendo las pandillas transnacionales, las armas, drogas peligrosas y el tráfico de personas“, escribió el grupo de alguaciles en un comunicado de prensa.

“Los alguaciles de Estados Unidos le exhortan, señor presidente, a dar marcha atrás a esta tendencia y ayudarnos a proteger nuestras comunidades asegurando la frontera sur. Tanto la administración de Barack Obama como la de Donald Trump reconocieron las amenazas y peligros que presenta la inmigración ilegal. Es de vital importancia que usted también lo vea “, agregaron.

El contexto local

El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, no firmó la carta. Pero varios alguaciles en el área metropolitana de Charlotte sí, como los de los condados de Cabarrus, Iredell y Union.

Los alguaciles norcarolinianos firmaron la carta al mismo tiempo que un nuevo proyecto de ley de inmigración pasa por la Asamblea General. El Proyecto de Ley Senatorial 101, o SB101, también es llamado “Requerir cooperación con ICE 2.0”. Este obligaría a las autoridades a registrar el estatus migratorio de cualquier persona encarcelada por cargos criminales. Si esto no es posible, las agencias deberán llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para hacerlo. Si la persona encarcelada está en el país ilegalmente, bajo una orden de detención, se la mantendrá bajo custodia durante 48 horas o hasta que ICE actúe. En este momento, el cumplimiento de tales detenciones es voluntario.

De manera similar, el Proyecto de Ley 62 de la Cámara de Representantes, que castiga a los funcionarios locales por violar la ley anti-santuario de Carolina del Norte, avanzó el mismo día que la SB101.

McFadden, de Charlotte, ha rechazado varias veces colaborar con ICE. En ocasiones pasadas, ha declarado que usar los recursos de las oficinas del alguacil para hacer cumplir las leyes de inmigración no era su trabajo. También dice que cualquier colaboración con ICE causaría miedo innecesario en la comunidad.

¿Qué ha hecho Biden?

Miles de niños y familias han llegado a la frontera en los últimos meses. La administración de Biden está negando la entrada a adultos y familias que viajan juntos, pero aún así se niega a reanudar la práctica de la era Trump de expulsar a niños no acompañados.

This article is also available in English on WFAE.