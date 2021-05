La segunda temporada de Neftlix muestra a la hija de Luis Miguel y la manera como el cantante asumió la paternidad. Sin embargo, hay algunos detalles mal contados en la serie.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, está relatada en su infancia y adolescencia, pero esa historia tiene algunas disparidades con la realidad. Muestra de ello es la reacción de Stephanie Salas, madre de la ahora modelo de 31 años, en la que haciendo una alusión al cuento de Pinocho que apareció en el más reciente capítulo de la serie publicó en su Instagram una foto con la frase: “Mejor cuéntame uno de Pinocho”.

En una publicación posterior continuó diciendo: “No todo es como en los cuentos de 𝓗𝓪𝓭𝓪𝓼🧚🏻”, dejando claro que la historia no es tan color de rosa como se pinta.

Michelle Salas nació el 13 de junio de 1989. En la serie de Netflix la hija de Luis Miguel prácticamente aparece en su vida cuando ya ésta tenía edad para querer conocerlo, específicamente a los 5 años.

Sin embargo, la realidad es que él sí estuvo presente en su vida desde que nació. Luego, sí es verdad que pasó 11 años sin verla hasta que Michelle cumplió 15 años y tuvo la intención de acercarse al cantante.

En ese momento el cantante mexicano terminó de reconocer a su hija públicamente. Fue cuando Michelle dio la portada para la revista Quien y reveló:

Soy hija de Luis Miguel, no se traumen”. También pidió “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”.