3 de cada 4 estadounidenses cree y comparte fake news, según estudio

De acuerdo a un reciente estudio, tres de cada cuatro estadounidenses no tiene la capacidad para distinguir el título de una fake news, pero eso no es todo, pues hay una alta probabilidad de que compartan esa noticia.

El estudio basado en 8,200 entrevistas y publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences, también arrojó que los republicanos tienen mayor probabilidad de creer en noticias falsas que los demócratas.

Los investigadores, dirigidos por Ben Lyons, profesor de comunicaciones en la Universidad de Utah, mostraron a los voluntarios titulares presentados tal cual se verían en un feed de Facebook. Además, se probó su capacidad para determinar si las historias eran falsas o verdaderas.

“Demostramos que las personas con exceso de confianza tienen más probabilidades de visitar sitios web no confiables en los datos de comportamiento; de no distinguir con éxito entre afirmaciones verdaderas y falsas sobre eventos actuales en las preguntas de la encuesta; y de informar una mayor disposición a dar me gusta o compartir contenido falso en las redes sociales, especialmente cuando es políticamente agradable “, detalló el equipo.

“En total, estos resultados pintan un panorama preocupante: los individuos que están menos equipados para identificar el contenido de noticias falsas son también los menos conscientes de sus propias limitaciones y, por lo tanto, más susceptibles a creerlo y difundirlo más”, agregó.

“Por último, los republicanos son más confiados que los demócratas, lo que no es sorprendente dados los niveles más bajos de confianza de los medios que informan”.

Irónicamente, cerca del 90% de los participantes aseguraron a los investigadores que su capacidad para detectar noticias falsas estaba por encima del promedio.

“Aunque los estadounidenses creen que la confusión causada por las noticias falsas es extensa, relativamente pocos indican haberla visto o compartido”, explicó Lyon.

“Si las personas se ven incorrectamente a sí mismas como altamente capacitadas para identificar noticias falsas, es más probable que, sin saberlo, las consuman, las crean y las compartan, especialmente si se ajustan a su visión del mundo”.