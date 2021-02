Los cuartos de final del Australian Open tienen tres tenistas estadounidenses con miras a meterse en las semifinales, pero no tendrán un camino fácil.

La experimentada Serena Williams, Jennifer Brady y Jessica Pegula avanzaron a esta instancia en una cuarta ronda intensa. Serena Williams, superó 6-4, 2-6, 6-4 a Aryna Sabalenka, la séptima preclasificada. Fueron 3 sets en los que pareció que el partido se le iba a la 7 veces campeona del Abierto de Australia. Sabalenka se plantó ante ella haciendo gala de un saque y respuestas espectaculares.

En cuartos de final Williams enfrentará a la número 2 del mundo, Simona Halep. La rumana dijo que “No me asusta el poder que tiene el tenis en este momento”, haciendo referencia a la potencia de la 7 veces campeona en Melbourne que será una rival difícil.

Las otras dos estadounidenses que estarán en la ronda decisiva del AO serán Jessica Pegula y Jennifer Brady, quienes se enfrentarán entre sí, por lo que una tiene asegurado su pase a semifinales.

Pegula viene de realizar un partido sensacional ante la ucraniana Elina Svitolina. Es la única no preclasificada de las tenistas en disputa de esta ronda. Pero ser la número 61 del mundo no le quitó mérito a su tenis y, por el contrario, impuso un nivel elevado de saque y colocación de la bola que dejó atrás a Svitolina, cuyo juego se centró a buscar el error de su oponente.

Para Pegula esta es la primera vez que llega a cuartos de final de un Grand Slam en el Abierto de Australia; y primera ocasión en la que gana a una rival que se ubica entre las mejores 10 tenistas del mundo.

Onto the QF 🐍 #AusOpen pic.twitter.com/UBBoTprw8a

Brady, por otro lado, venció en los octavos de final a la croata Donna Vekic en dos sets, con marcador 6-1 y 7-5. Apenas una hora y treinta y ocho minutos necesitó la número 24 de la WTA para meterse en los cuartos.

La japonesa Naom Osaka y la taiwanesa Su-wei Hsieh también tendrán duelo en cuartos de final del AO. Naomi sacó a la española Garbiñe Muguruza a quien el partido se le fue de las manos cuando parecía tenerlo. Mientras tanto, Hsieh, 71ra del ranking, doblegó 6-4, 6-2 a Maketa Vondrousova, ante quien bromeó: “Traté de fingir” que tengo sólo 18 años”.

Osaka tiene un récord invicto en cuartos de final, pero tendrá que ser mejor que su oponente de 35 años conocida por una lectura sin igual en la WTA. La japonesa tiene récord de triunfo sobre Hsieh, una tenista que en este torneo ha superado sus propias expectativas y cree que Osaka probablemente la “aplastará”; aunque Naomi dice que un partido contra la taiwanesa es “más divertido de ver que de jugar”.

🎮🎮🎮@naomiosaka says she'd play as Su-wei Hsieh in a video game.

Which tennis pro would you pick?#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/ZYQHTRKkUv

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021