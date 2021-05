3 heridos y 1 detenido tras tiroteo en escuela de Idaho

Al menos 3 heridos y 1 detenido fue el resultado tras un tiroteo en una escuela de Idaho, este jueves.

El siniestro ocurrió en Rigby Middle School, de acuerdo con las autoridades locales, a las afueras de Idaho Falls.

Además, en el incidente, dos estudiantes y un conserje resultaron heridos, de acuerdo con AP.

Por su parte, el alguacil del condado de Jefferson, Steve Anderson, informó que no se cree que las lesiones pongan en peligro la vida de los heridos y que el sospechoso, un estudiante, ya fue detenido.

De acuerdo con medios locales, los estudiantes fueron evacuados a una secundaria cercana.

Due to the ongoing situation at Rigby Middle School, the Ririe School District has initiated the “Shelter-In-Place” procedure. There is no direct threat to our school district at this time – this is a precautionary measure. Classes will continue as normal with extra precautions.