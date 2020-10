View this post on Instagram

En estos huracanes no olviden también proteger a los perritos de la calle. 🐶 Pues son ellos quienes más sufren pues no cuentan con un hogar. Esta foto la compartió @chinopimentel en su instagram, él es fundador de @tierradeanimales , un Santuario de animales rescatados en Cancún, México, donde se espera que el huracán Delta, categoría 4, golpeé con fuerza las costas. MUCHA FUERZA, HERMANOS Mexicanos 🇲🇽 #Delta #Huracán #HuracanDelta #doglover #dogsofinstagram