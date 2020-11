El COVID-19 sigue causando estragos en el mundo del deporte, la NFL ha tenido que reprogramar diversos partidos por contagios entre jugadores y la situación no parece mejorar.

Entre lesiones, bajas y demás conflictos que han tenido los San Francisco 49ers esta temporada, ahora, recibieron la noticia de que no podrán jugar en su estadio al menos hasta el 21 de diciembre.

Debido al incremento de casos de Coronavirus, California obligó este sábado a nueve condados, incluido San Francisco y Santa Clara, a regresar a niveles de mayor restricción, es decir no habrá ninguna actividad deportiva hasta que se cumpla la fecha establecida.

Ante esto, los 49ers tendrán que buscar una sede alterna para sus próximos partidos de local, ya que no podrán pisar sus instalaciones.

49ers: “We are aware of the Santa Clara County Public Health Department’s emergency directive. We are working with the NFL and our partners on operational plans and will share details as they are confirmed.”

— Adam Schefter (@AdamSchefter) November 28, 2020