The Weeknd es el elegido para actuar en el medio tiempo del Super Bowl LV, un espectáculo que promete muchas sorpresas y que seguramente será épico por la calidad que imprime el canadiense en cada presentación.

Además, es uno de los artistas más exitosos en los últimos cinco años, razón que lo ha llevado a realizar distintas colaboraciones con Maluma, Daft Punk, entre otros.

A los Hard Fans de la NFL no les gustó del todo el anuncio

Quizá los hard fans de la NFL no estén de acuerdo en ver a alguien como The Weeknd como el frontman del medio tiempo, pero como en la mejor Liga de Futbol Americano caben todos, el canadiense dará proyección para el público joven que no está muy emparentado con el deporte.

Además, sus éxitos han destacado en innumerables comerciales y sus giras mundiales han hecho que se agotaran los boletos de todas sus presentaciones (obvio antes de la Pandemi del COVID-19).

Es por esto que aquí les dejamos 5 canciones de The Weeknd que debes escuchar para conocerlo:

High For This

Una clara muestra de amor hacia una chica, pero ese amor va más allá y es aquí donde The Weeknd demuestra su notable talento.

La joya del House Of Ballons del 2011 que ya nos reflejaba todo el talento que tiene el canadiense a nivel composición y en su voz.

The Hills

Un pop oscuro, donde Abel Makkonen Tesfaye nos cuenta acerca de un turbio amor, donde quizá no sea del todo correspondido. Súbanle a todo en esta canción.

Starboy

Una colaboración con los extravagantes Daft Punk que data del 2016 y que se posicionó entre las favoritas de sus fans.

Con un sonido fresco y una tonadita que quizá la conviertan más adelante en uno de los clásicos que escuchan ahora las nuevas generaciones.

House of Balloons / Glass Table Girls

The Weeknd demuestra que no está peleado con lo old y aquí hay una clara influencia de Siouxsie and the Banshees, dos canciones en una que muestran lo mejor de este artista.

Blinding Lights

Una melodía que se convirtió de inmediato en un éxito, y cómo no hacerlo, si podemos escucharla para alegrarnos el día, para bailar o simplemente para pasar un buen rato. De lo mejor de Abel.

¿Qué otras canciones nos recomiendas de The Weeknd?