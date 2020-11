5 cantantes femeninas más escuchadas en Spotify

La plataforma de streaming musical Spotify dio a conocer cuáles son las cantantes femeninas más escuchadas en el mundo.

De acuerdo con mediciones tomadas entre enero y marzo de 2020, las 5 artistas que más escucharon los usuarios de Spotify fueron:

Billie Eilish

Billie Eilish recibió el premio “top Billboard 200 album” por “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música en 2020. Además, para celebrar mil millones de reproducciones de su video Bad Guy, YouTube y Google crearon el primer video infinito de la historia con versiones diferentes de Bad Guy.

Taylor Swift

Taylor Swift se llevó el galardón al artista del año durante la ceremonia de los premios American Music en el teatro Microsoft en Los Ángeles. La artista estrenará un documenta exclusivo en Disney Plus.

Ariana Grande

Recientemente, la cantante Ariana Grande lanzó su disco positions y un video musical que corresponde a uno de los temas de su nueva producción discográfica.

Halsey

La cantante es conocida por sus temas “Without Me” y “Be Kind”.

Camila Cabello

Recientemente, la artista se mostró luciendo un nuevo look y además de eso mostró su nuevo perrito en las redes sociales.

Spotify con frecuencia analiza el comportamiento de sus usuarios y comparte las últimas estadísticas sobre lo que se escucha en la plataforma como las cantantes femeninas con mayor público.