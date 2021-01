¿Cuál de estas oraciones dedicarás este año a San Valentín? San Valentín intercede por el amor. Se celebra cada 14 de febrero y es el día que más intenciones recibe para hacer que reine este sentimiento en todos los corazones de parejas, personas solteras o en la familia.

5 poderosas oraciones a San Valentín con intenciones diferentes

Oración para pedirle a San Valentín encontrar el alma gemela

Oh! San Valentín aleja de mi todo tipo de temor y miedo, ayúdame a encontrar mi alma gemela, esa otra persona que complementará mi ser quien pasará y compartirá toda su vida conmigo. Poderoso santo del amor tú sabes bien cuál es la persona indicada para mí, por favor escucha mis súplicas.

Hazme el honor de encontrar a ese ser maravilloso, con quien yo pueda formar una familia y encontrar la felicidad que tanto necesito para quitar toda amargura de mi ser. Por favor intercede por mí para que esa persona sea; amorosa, respetable, amigable, comprensible, alegre y sobre todo que corresponda a mi amor.

Glorioso San Valentín, tú que a tantas parejas ayudaste, ayúdame a mí para que pueda encontrar y tener siempre a mi lado a mi alma gemela, haz que el amor llegue a mi corazón. Así sea.

Amén

Oración a San Valentín para que regrese el amor perdido

Prestigioso y bendito mártir San Valentín, colmado de copiosas bendiciones del cielo, poderoso en las palabras y en las obras. Grande a los ojos de Dios y de los hombres por tu humildad, compasión y entrega, y por el ardiente celo, ardor y diligencia con que procuraste la conversión de tantas almas a expensas de indecibles trabajos y persecuciones.

San Valentín protector insigne del amor, te suplico infundas en mi alma todos los valores y virtudes para merecer las gracias divinas, y para llegar a comprender los sufrimientos redentores de Jesucristo, nuestro Salvador.

Te ruego, bienaventurado San Valentín, intercedas por mi ante Dios Misericordioso para que me conceda ayuda en mi vida sentimental, para que pueda solucionar cuanto antes los problemas y dificultades por los que paso en estos momentos tan difíciles y angustiosos en los que tengo el corazón dañado y la soledad y el abandono me consumen por dentro, solicita por mí, glorioso San Valentín remedio para: (hacer la petición).

Tú que tanto bien hiciste a los enamorados, tú que siempre te sacrificaste por los demás, no me dejes sin respuesta, ayúdame santo protector del amor, alivia y sana mis penas y sufrimientos, haz que el amor regrese a mí y me inunde el corazón, y así pueda tener una vida sentimental plena.

Guíame y líbrame de todo peligro espiritual y material, concédeme con tu mediación lo que pido y dame tu asistencia en mi vida terrenal, enséñame a seguir tus pasos, y hacer el bien a mis hermanos los hombres. Por Jesucristo nuestro señor.

Amén.

Oración a San Valentín para que bendiga un matrimonio

Oh dignísimo San Valentín,

que nos diste una verdadera lección de vida cristiana

llevada hasta el heroísmo, hasta el martirio,

hasta la más plena identificación con Cristo.

Tú, que fuiste dotado de virtud y sabiduría,

y que por tu gran caridad mereciste ser llamado padre de los pobres

y angustiados, y por los prodigios y milagros

que obraste conseguiste la veneración de todos.

Tú que impartiste bendiciones a tantos matrimonios

y por ello es que eres el Patrono de los enamorados

y eres protector de los hogares y del amor conyugal,

quiero suplicar tu ayuda, intercede ante María Santísima

y su adorado Hijo Jesús para que bendigan mi unión y me concedan:

Que siempre estemos pendientes el uno del otro

y que nos tratemos con cariño y atención.

Que las grandes y pequeñas diferencias

no nos lleven al desamor y a la crisis.

Que entre nosotros siempre exista un equilibrio

para que no aumenten las desavenencias.

Que los disgustos y decepciones no cambien

nuestras metas y aspiraciones.

Que la pasión y la convivencia

estén siempre presentes en nuestra vida.

Que nuestros pensamientos sean positivos

para que la comunicación y la comprensión sean mutuas.

Que los celos, auténticos o infundados, no perturben nuestro amor

y nunca pensemos ni queramos ser infieles.

Que la envidia, maldad, rencor o celos de otras personas

jamás puedan separar y dañar nuestro amor.

Que los problemas materiales, laborales y económicos

no sean causa de distanciamiento, y podamos manejarlos y resolverlos juntos.

Que gocemos de salud para vivir plenamente nuestro amor.

San Valentín haz que el amor y la unión que hoy sentimos

sea para siempre y nada nos separe jamás y en especial, dame tu asistencia para:

(Detalla tu intención aquí)

San Valentín, pide por nosotros, tómanos bajo tu protección

y alcánzanos el camino de la verdadera vida

para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo

y el Espíritu Santo vive y reina en unidad,

y es Dios, por los siglos de los siglos, ¡Amén!

Oración para entregarle el amor de la familia a San Valentín

Dios, fuente de vida y amor, te pedimos que bendigas a mi familia. Ayúdanos a ver que el amor que experimentamos de los demás es sólo un reflejo de tu gran amor por nosotros. San Valentín Bendito, agradezco que intervengas por lo que te pido ante nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración a San Valentín para bendecir a los amigos

Dios del amor, nos das a San Valentín como ejemplo de amor. Mientras nos reunimos para celebrar la fiesta de este santo amoroso y bondadoso te pedimos que bendigas nuestras amistades. Que el amor y el afecto que compartimos entre nosotros, siempre vienen de un sentido de cuidado y respeto. Que siempre sigamos el ejemplo de tu Hijo, Jesucristo, que es el Señor por los siglos de los siglos.

Amén.

Estas oraciones a San Valentín son muy poderosas. No solo el 14 de febrero él estará escuchando tus súplicas, así que hazlas con fe cualquier otro día.