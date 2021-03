5 revelaciones dudosas de Meghan y el Príncipe Harry

La entrevista comparada con una sesión terapéutica que dieron Meghan Markle y el príncipe Harry a Oprah Winfrey tuvo algunas revelaciones dudosas, no solo por lo increíble que parecen, sino también por algunas explicaciones posteriores que han surgido.

Más allá de la imagen que pueda tenerse sobre la realeza, la entrevista generó reacciones, investigaciones y preocupaciones en el Palacio.

Revelaciones de Meghan y Harry que cuesta creer según expertos

1. La pareja dijo que se casaron antes de la ceremonia oficial.

Meghan y Harry dijeron que se casaron en secreto oficialmente tres días antes de lo que todo el mundo vio en mayo del 2018. Y es que aunque ellos expresaron que lo hicieron ante la única presencia del arzobispo de Canterbury, una boda legal ante la Iglesia de Inglaterra no es así de simple. Se requiere de una licencia y hasta un lugar especial, o el jardín como la pareja indicó.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

2. Meghan negó saber mucho sobre Harry antes de casarse.

“Nunca busqué a mi esposo en internet”, afirmó Meghan en la entrevista. Esto es uno de los temas que más reacciones ha generado debido a que siendo Harry parte de la familia real más llamativa del mundo resulta impensable no conocer acerca de él. Para la duquesa de Sussex ese desconocimiento la llevó a no estar preparada para su vida en el palacio. Incluso, se quejó de no recibir “entrenamiento que pudo existir para otros miembros”.

Un punto que niega estas aseveraciones de Meghan están en el libro Finding Freedom”, donde dice que antes de su primera cita en 2016 los dos se investigaron. Adicionalmente, personas allegadas a la duquesa dicen que ella “quería ser la nueva Lady Di”.

3. Dieron a entender que Archie no es príncipe por su color de piel.

Aunque las críticas raciales fueron una de las más controvertidas de la entrevista no hay manera de ponerlas en duda. Sin embargo, lo que sí se explicó es que las razones por las que el primogénito de los duques de Sussex, Archie, no sea príncipe, están lejos de apreciaciones sobre el color de su piel.

Lo cierto es que al pequeño no se le negó el derecho de ser príncipe, sino que simplemente no nació con él.

4. Harry expresó que el sustento económico de la pareja lo debe a su herencia materna.

El príncipe aseguró que sus únicos recursos económicos derivan de la herencia que le dejó su madre Lady Diana. La verdad es que los jugosos contratos con Netflix y Spotify les dan la seguridad de que podrán mantener su costoso estilo de vida.

Pero, lo más importante es que luego de la entrevista se dio a conocer que el príncipe Carlos, el padre de Harry, cubría la mayoría de los gastos personales de su hijo y Meghan hasta el momento en que anunciaron que querían ser “independientes”.

5. Meghan comparó su vida con la historia de La Sirenita al casarse con un príncipe y perder su voz.

Meghan reveló que salir del Palacio de Kensington no era tan sencillo y que incluso llegó a ver su pasaporte, licencia de conducir y llaves cuando se mudaron. Para la prensa resulta increíble la historia debido a los múltiples viajes que hizo en calidad de turista tanto sola como acompañada de su esposo. Por otro lado, fuentes oficiales indican que estas medidas de “retención” de papeles personales son normales por medidas de seguridad.