5 tips de seguridad en aplicaciones de citas románticas

Tinder, Kippo, Pure y Grindr son algunas de las aplicaciones de citas románticas más conocidas; sin embargo, pueden ser usadas por estafadores y asaltadores sexuales, lo que hace indispensable poner en práctica algunos tips de seguridad.

La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN, por sus iniciales en inglés) comparte algunas recomendaciones de seguridad para entornos románticos virtuales:

Use fotos de perfil diferentes

Se recomienda usar fotos de perfil diferentes en aplicaciones de cita, porque si se usa la misma imagen de otras redes como Facebook o Twitter, entonces la otra persona puede conseguir esos perfiles con facilidad a través de una búsqueda de imagen en Google.

Atención a perfiles simples

Si la persona tiene un perfil sin foto o con poca información es muy posible que sea un perfil falso.

Investigue a tu cita

Revise el nombre de su cita en un buscador para asegurarse de que no es un perfil falso. También haga una búsqueda de la imagen de perfil para profundizar.

Recuerde que su cita también lo puede investigar a usted. Por ende, asegúrese de que en sus redes sociales solo se comparta información que usted sienta comodidad en que se encuentre visible.

Bloquee y reporte usuarios sospechosos

Reporte y bloquee cualquier perfil sospechoso, ya sea porque tiene características de ser falso o porque se haya dirigido hacia usted en una forma inapropiada.

Espere antes de compartir información personal

No comparta información personal con nadie que no haya conocido en persona, algunos datos personales que no debe dar a conocer son:

Número de seguro social.

Detalles de tarjetas de crédito.

Información bancaria.

Dirección laboral.

Dirección del hogar.

Igualmente, ninguna aplicación o sitio web para citas románticas le va a pedir en un correo electrónico información como su usuario y contraseña. Si recibe un correo de este tipo, repórtelo y bórrelo.

