Los remedios caseros y ungüentos son de gran ayuda para el cuidado de la salud, la piel y otras partes del cuerpo, algunos de ellos podemos obtenerlos de la forma más sencilla y aquí te damos algunos tips.

Una planta que es muy común y fácil de obtener es el aloe vera, esta planta puede adaptarse a casi todos los climas, es resistente y posee propiedades únicas para el cuidado de la piel y el cabello de todos.

Desde hace décadas, el Aloe Vera es aprovechado para producir una gran cantidad de productos, desde cremas, mascarillas, shampoo, acondicionador, medicamentos y otros productos dermatológicos que nos ayuda a combatir ciertos males.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

5 usos del Aloe Vera para el cuidado de la piel y el cabello

A pesar de que es fácil obtener la planta, pocos utilizan sus propiedades y el gel de la sábila es un compuesto que nos puede ayudar a cuidar la piel y el cabello de distintas formas.

Primero, para obtener el gel de la sábila deberás cortar una de sus pencas, después extraes la pulpa que hay en el interior de la planta la cual es completamente transparente, este gel te dará diversos beneficios.

Es por eso que aquí te decimos 5 usos comunes del Aloe Vera para cuidar la piel y tu cabello de forma efectiva:

Ayuda en el tratamiento de quemaduras por el sol

Por cierto, según The Journal of the Pakistan Medical Association, el gel de aloe vera alivia el dolor de las quemaduras superficiales causadas por el sol, así que si sales de vacaciones, untarte esto te ayudará a aliviar el ardor.

Recordemos que el gel tiene propiedades analgésicas, hidratantes y refrescantes para la piel, así que sentirás un gran alivio cuando lo untes. Ojo, que si tienes quemaduras de segundo o tercer grado, deberás ver un médico especialista.

Si no quieres tener arrugas, previene el envejecimiento prematuro

El gel de Aloe Vera posee colágeno y elastina, es por eso que ayuda a reparar la piela dañada por el sol, polvo, clima y previene la aparición de arrugas. Un método mucho más económico que las costosas cremas que venden algunas fábricas.

Por otra parte, si quieres evitar las molestas patas de gallo, ojeras, bolsas debajo de los ojos y manchas en la piel, untarte gel de Aloe Vera también ayuda.

El Gel de Aloe Vera también combate el acné

Hay pieles muy sensibles que tienen problemas de acné, a pesar de los múltiples tratamientos que existen, algunos no funcionan o son muy agresivos para para la piel.

Recordemos que el acné es la inflamación de las glándulas sebáceas debido a la falta de higiene, cambios hormonales, estrés u otros factores.

Para que el gel de Aloe Vera te ayude a combatir el acné, recomendamos lavarte bien el rostro con jabón neutro, aplicar este ungüento y dejar que actúe durante la noche. Notarás la diferencia a los pocos días.

Si tienes una herida, ayuda a acelerar la cicatrización

Si acabas de tener una operación, sufriste una caída, tienes un raspón o una herida, el gel de aloe vera te ayudará a cicatrizar de forma más rápida y eficiente.

Además, el gel de sábila tiene efectos anestésicos, desinflamatorios y antimicrobianos, por lo cual reduce la posibilidad de heridas infectadas.

El gel de aloe vera hidrata y cuida tu cabello

Para que tu cabello luzca siempre increíble, la pulpa de la sábila tiene más del 90% de agua, por esta razón actúa increíble como un hidratante.

Además, si sufres resequedad constante, aplicarte gel de aloe vera también ayudará a evitar esto, para hidratar los folículos capilares.

¿Sabes algún otro uso del aloe vera en el cuerpo humano?