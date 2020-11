El Universo Marvel tiene cientos de superhéroes y villanos que han desfilado por sus páginas, es complicado saber el número exacto, ya que algunos parecieron sólo en una ocasión y otros se han perdido irremediablemente con el paso del tiempo.

Si comenzamos a fragmentar o segmentar por categorías a todos los superhéroes o villanos, el resultado sería interminable, hay cientos de ellos en el Universo Marvel que daría trabajo por miles de horas a quien emprenda la tarea.

Pero nosotros elegimos una categoría, las de los Villanos más poderosos en el Universo Marvel y aunque sabemos que puede ser una lista subjetiva, confiamos en que nuestra elección se podría acercar a la realidad.

5 Villanos más poderosos que existen en el Universo Marvel

Mephisto

Inexplicablemente no sabemos por qué Mephisto no es parte de algún filme de Marvel en fechas recientes, es uno de los villanos más poderosos y perfectos que hay, y no hay fecha en que pueda ser parte de una historia.

Algunos de los poderes que posee son absorción de energía de los seres vivos, manipulación de energía, alteración de la realidad, regeneración, destrucción de galaxias.

Un auténtico villano, hasta Thanos pensaría dos veces en enfrentarse a Mephisto si se pudiera dar el enfrentamiento.

Thanos

Y ya que hablamos de Thanos es justo colocarlo en esta lista. Vimos todo lo que puede hacer en los filmes de Marvel y cómo puede manipular todo con el Guantelete del Infinito y las gemas.

A pesar de que ha sido derrotado en diversas ocasiones, nadie le ha dado más problemas a los superhéroes del Universo Marvel que Thanos.

Phoenix

Esta es la versión remasterizada de Jean Grey, aunque ha parecido con otros entes en el Universo Marvel y es capaz de destruir todo el Universo si se lo propone.

Es una especie de arma en estado de letargo, cuando despierta, todo puede desaparecer y no importa quién esté a su paso, será arrasado por el poder infinito de Phoenix.

Galactus

La primera aparición de Galactus en los comics data de 1966 y desde entonces ha sido un auténtico problema para todos los que componen el Universo Marvel.

Entre sus poderes destaca el absorber planetas para alimentarse, así que a ningún superhéroes se le ocurriría acercarse a él. Ojo, hay diversos Galactus en el Universo Marvel, por eso ha sido recurrente en las historietas.

Abraxas

Este villano que tiene el nombre de un disco de Carlos Santana nació durante la formación del universo como un pequeño fragmento del ser conocido como Eternidad .

El único que lo mantiene bajo control es Galactus, pero cuando es liberado, posee una fuerza destructora imparable. Es un villano no con tanta fama, pero no la necesita, dicen que si vas con más bajo perfil más daño puedes hacer.

¿Ustedes recuerdan a otros villanos más poderosos que existen en el Universo Marvel?