50 Cent llama tonto a Trump luego de los cargos de Lil Wayne

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 26 millones de seguidores, 50 Cent llama tonto a Trump luego de los cargos que enfrenta Lil Wayne. Y así lo dejó claro en una publicación:

Espera un minuto. A Trump le quedan 63 días, llámalo, Wayne. Pon a ese tonto al teléfono. Van a intentar meterte en la cárcel por apoyar a Trump.

En la imagen, compartida por el intérprete de In da Club y P.I.M.P, se puede ver una nota del portal TMZ con el rostro de Lil Wayne en donde se le señala de cargos por posesión de armas y municiones.

Esta acusación fue realizada este martes, en Florida. Siendo un ex convicto, esto podría representar hasta 10 años en prisión para el intérprete de Mirror y No Love.

El rapero de 38 años aceptó en diciembre del año pasado ser el propietario de un arma chapada en oro, luego de que su equipaje fuera inspeccionado al llegar a Miami en un avión privado.

“Carter (el apellido verdadero de Lil Wayne) está acusado de poseer un arma chapada en oro en su equipaje durante un vuelo privado. No hay acusaciones de que la disparó, la blandió, la usó o amenazó con usarla. No hay acusaciones de que sea una persona peligrosa”, señaló su abogado Howard Srebnick.

Esta es la razón por la que 50 Cent le pidió a su amigo Lil Wayne “llamar a ese tonto” para pedirle ayuda y evitar los cargos de los que se le acusa.

👀wait a minute Trump still got 63 days left, call him wayne. get that fool on the phone. 🤦‍♂️they gonna try to put you in jail for supporting trump. 😳 ABC for life tomorrow 10pm pic.twitter.com/TLsC4anwl0 — 50cent (@50cent) November 17, 2020

La idea del rapero es que Trump ayude a Wayne, quien mostró el apoyo al aún presidente de los Estados Unidos en su reelección.

Además, 50 Cent aprovechó para hacerse promoción en el show For Life, de la cadena ABC en el que participa.

Aunque en un principio 50 Cent apoyaba a Trump, cambió de parecer luego de hablar con su expareja la comediante Chelsea Handler (Chelsea Letely, Chelsea Does), quien lo convenció de votar por Biden.

Desde ese momento, 50 Cent se ha burlado de Trump y de su derrota:

man they gonna do Trump dirty, he going to jail. you ever herd a president say stop counting the fucking votes. LOL SMH pic.twitter.com/zScPup7che — 50cent (@50cent) November 5, 2020

if the election keeps going in this direction, Trump is gonna need @IsaacWrightJr to fight his case. LOL #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/fg4Zqsa1EV — 50cent (@50cent) November 6, 2020

Aunque 50 Cent llamó tonto a Trump, esta no es la primera vez que publica sobre la relación de Lil Wayne y Donal Trump.

El 29 de octubre lanzó una imagen con el texto “Oh, no, Wayne. Yo jamás me habría tomado esta foto”.